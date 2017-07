6 películas gratis al parque hoy en NYC

Martes 25 de julio de 2017. Planes gratis en NYC y sus alrededores

Aunque Nueva York hoy no promete las más cálidas temperaturas, los planes gratis en la Gran Manzana no paran. Es verano y durante esta época del año no faltan las razones para estar afuera y disfrutar del arte que se respira por las calles de la ciudad.

Saca tu manta y alístate a tomar un buen puesto en el parque para ver alguna de las 6 películas gratis que hoy se proyectarán. Acá te dejamos los sitios y los filmes de hoy.

1. Cocktail (1988)

Aunque no precisamente en el parque, sí se proyectará al aire libre. El museo Intrepid es un sitio que sin duda niños y adultos disfrutarán. Pese a que su entrada tiene una tarifa determinada para sus exposiciones, hoy la plataforma de aviones del museo ubicado en la zona de Hell’s Kitchen, abre gratis a las 7 pm para recibir al público que espera disfrutar de la película publicada en los años 80’s.

2. Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)

La película sugerida para mayores de 13 años, cuenta historias de brujas y magos. El filme de acción y aventura será proyectado en la borough de Queens en el Main Park House, ubicado en Cunningham Park. La proyección comenzará al atardecer, hacia las 8:30pm. Llega antes, necesitarás ubicarte bien.

3. Pee-wee’s Big Adventure (1985)

New Jersey también tiene espacio para los eventos gratis, en el pier 13 de Hoboken, después de las 8 pm se proyectará el filme de los años 80’s.

4. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Seguramente de niño te viste esta película un par de veces, ¿qué tal recordar ese momento en compañía de amigos, familia o simplemente con algo de comida y al parque por tu propia cuenta? A las 8:30 pm en la zona de East Harlem, en la 103rd Street Community Garden se proyectará la película y NYC parks se encargará de las crispetas o palomitas de maíz, ¡serán gratis! Ve listo para disfrutar.

5. The Hunger Games: Catching Fire (2013)

En Staten Island, a las 8:30 de la noche, al lado oeste del carrusel en Willowbrook Park Archery Range en Willowbrook, se proyectará la película de acción sugerida para mayores de 13 años.

6. Zootopia (2016)

La película infantil que disfrutan adultos también, será proyectada cerca del agua, en Brooklyn en el Valentino pier, al que podrás llegar por tren o en ferry. La función comenzará al atardecer.

¡Recuerda, las bebidas alcohólicas por lo general no son permitidas!