Cómo ganar dinero con los aparatos electrónicos que ya no uses

¿Compraste un nuevo celular y no sabes qué hacer con el que tenías antes? ¿Tienes una impresora llenándose de polvo en el armario de tu casa? Te contamos cómo generar rentabilidad con los productos electrónicos que ya no utilizas

Una de las consecuencias de la llamada “obsolescencia programada” es la acumulación de dispositivos que todavía funcionan pero ya no usamos.

Esa determinación de los fabricantes de hacer productos que quedarán superados en tecnología y prestaciones tras una vida útil predeterminada -cada vez más breve- puede convertir nuestras casas en un cementerio de aparatos.

¿Qué hacer con todos esos teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que ya no queremos?

El universo digital presenta varias alternativas para sacarles rentabilidad, más allá de eBay , el sitio de subastas más popular de Internet donde se vende un modelo de iPhone cada segundo, según reveló la compañía en junio de este año.

El conocido portal de compraventa online reveló que en los últimos tres años, observó 35 millones de búsquedas relacionadas con los teléfonos de Apple en su página web, lo cual equivale a 22 por minuto.

Pero existen más sitios web, además de eBay, en donde puedes ganar dinero con ese aparato electrónico -desde un teléfono, hasta un televisor, una computadora o una impresora- que ya no usas. Estos son algunos de ellos.

Wallapop

Wallapop es una aplicación para vender productos de segunda mano en Internet que se ha vuelto muy popular en los últimos años.

Esta startup española no cuenta con herramientas de mediación entre comprador y vendedor (que sí tiene eBay); la transacción se realiza directamente entre ambos, sin interferencia de la plataforma.

La ley de la oferta y la demanda es la que rige el funcionamiento de esta herramienta: cuantas más visitas tenga el producto que vendes, más alto podrá ser su precio.

Pero es importante que los precios de venta no sean irreales, un error en el que caen algunos vendedores.

Best Buy

Best Buy es una compañía estadounidense especializada en la venta de productos electrónicos, de consumo desde computadoras, hasta celulares, videojuegos o tabletas, con filiales en Canadá, México y China.

En su sitio web explica en qué consiste su programa de intercambio con el que puedes sacar a la venta tus productos, según el valor que estipule la empresa.

Para ello, deberás explicar en un cuestionario en línea cuál es el tipo de producto, el fabricante, el modelo y las condiciones en que se encuentra.

Por ejemplo, un iPhone 6 desbloqueado de 16GB, en buenas condiciones, tendrá un precio de intercambio de unos $104 dólares.

La contrapartida es que no podrás gastarte dinero en otra cosa que no sean nuevos aparatos electrónicos… en Best Buy, por supuesto, por lo que si quieres usar el dinero obtenido para algo que no sea tecnología probablemente esta no es tu mejor opción.

Gazelle

Gazelle es un sitio web que se encarga de reunir diferentes aparatos electrónicos para su reciclaje, comprándote tus viejos productos y ofreciéndote distintos métodos de pago, desde depósitos (a través de PayPal), hasta cheques o tarjetas de regalo de Amazon.

Esta empresa -la compañía más grande de comercio electrónico de EEUU- trabaja con la cadena estadounidense de grandes almacenes Walmart y asegura en su sitio web que hace transacciones con millones de dispositivos electrónicos.

Según la revista económica Business Insider , Gazelle es “uno de los mejores sitios de Internet para cambiar por dinero tus viejos aparatos electrónicos”.

Amazon y Apple

En la web de Amazon también puedes vender tus viejos aparatos electrónicos. A cambio, recibirás una tarjeta regalo en un par de días hábiles (sin contar los gastos de envío).

En el caso de Apple, ocurre lo mismo si le vendes a la marca un producto que compraste en su tienda, a través del Apple Store, ya sea un iPhone, un iPad o una computadora. La empresa se encargará de restaurarlo para su reciclaje y te dará una tarjeta regalo.

“Dinos qué dispositivo tienes y te mandaremos un email con una etiqueta de franqueo pagado. Cuando hayas borrado los datos, envíanos el dispositivo y nosotros nos ocuparemos del resto”, explica en su sitio web.

Facebook

Otra opción cada vez más popular es usar redes sociales como Facebook para vender tu producto en los distintos grupos que puedas encontrar y que te podrán en contacto con comunidades de compraventa, muchas veces locales.

Es importante publicar los anuncios en el grupo adecuado para no ser catalogado como “spam”, incluir buenas fotos y explicar con detalle qué producto estás vendiendo… ¡Suerte!

Algunos consejos útiles….