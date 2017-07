La dictadura de Donald Trump

Al Gore recrimina la decisión autoritaria de Trump que prohíbe que transgénero hagan parte del ejercito de EEUU

El ex vicepresidente Al Gore dijo hoy, en declaraciones a Efe, que no está de acuerdo con la decisión del presidente, Donald Trump, de impedir que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas: “Esto no es una dictadura”, señaló.

“No estoy de acuerdo”, comentó Gore al ser preguntado por Efe sobre el anuncio hecho hoy por Trump en Twitter.

“Esto es parte de un patrón en él. Escribe algo de golpe en Twitter sin consultar, en este caso con el Pentágono. Ni siquiera está claro que pueda hacer algo así por sí solo. Esto no es una dictadura. No es su elección”, manifestó el vicepresidente de Bill Clinton entre 1993 y 2001.

“Lo más importante es que todas estas distracciones están impidiendo que se consigan resultados políticos. Su meta debería ser liderar al país a la hora de hacer frente a los retos que tenemos por delante, el primero de ellos, la crisis climática”, afirmó Gore.

Trump anunció hoy que ha decidido no permitir que los transexuales sirvan “en ninguna capacidad” en las Fuerzas Armadas del país, sin precisar cuándo entrará en vigor esa prohibición y dando así marcha atrás a la apertura ordenada el año pasado por el Gobierno de Barack Obama.

El mandatario hizo el anuncio en su cuenta personal de Twitter y detalló que, tras haber consultado con sus “generales y expertos militares”, su Gobierno “no aceptará ni permitirá” que ciudadanos tránsgenero “sirvan en ninguna capacidad” en las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas quedaron abiertas “con efecto inmediato” a los transexuales en junio de 2016 por decisión de Obama, pero el reclutamiento de personas transgénero debía empezar en enero próximo tras un proceso de previsión.

Trump no ha precisado cuándo ni cómo se aplicará la prohibición y de qué manera afectará a los transexuales que ya están dentro de las Fuerzas Armadas, cuya cifra oscilaba en 2016 entre un mínimo de poco más de 1.300 y unos 6.600 dentro de un total de 1,3 millones de integrantes del cuerpo militar, de acuerdo con un estudio encargado por el Pentágono.

Las declaraciones de Gore forman parte de una entrevista del político con Efe sobre el estreno del documental “An Inconvenient Sequel”, en cines a partir de este viernes.

“An Inconvenient Truth”, dirigida por Davis Guggenheim, se alzó con el Óscar al mejor documental en 2006.