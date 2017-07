Menor desaparece en Long Island tras recibir amenazas de la ‘MS-13’

La madre del joven hondureño reportó a la policía que no lo ve desde el viernes pasado

La desaparición en Long Island de un adolescente hondureño de 15 años ha provocado gran alarma en su familia y en la Policía del Condado de Nassau, debido a que el menor había recibido varias amenazas de La Mara Salvatrucha (MS-13), y se teme que pueda estar en manos de ese grupo criminal.

Suyapa Soler denunció a la Policía el fin de semana pasado la desaparición de su hijo Ángel, que en el pasado había recibido mensajes de la ‘MS-13’ avisándole de que iban a por él. Su madre reportó la desaparición del menor después de que el viernes no volviera a casa tras ir al high school de Roosevelt.

“Yo no sé donde está mi hijo”, confesó Soler entre llantos en una entrevista con Telemundo. “El viernes lo noté muy raro, estaba desesperado. Yo le pregunté pero no me contestó. Le pedí que fuéramos juntos a ver a una sobrina mía pero no quiso, no me contestó”.

La banda criminal, que anunció en junio que iba a incrementar el derramamiento de sangre y el sufrimiento en Nueva York, a menudo espera a la salida de los colegios para reclutar a menores con amenazas, obligándoles a alistarse en la pandilla.

La Mara Salvatrucha ya había tocado antes al círculo cercano a Ángel. De hecho, dos amigos suyos llevan un año desaparecidos: Joshua Aguilar y Kerin Pineda. Alrededor de esas fechas, la banda callejera contactó con Ángel por mensaje, y le recordaron a su amigo Joshua, amenazándole con que iban a ir por él también.

“Prepárate porque vas a ser el próximo, perro”, rezó el mensaje que recibió Ángel y al que pudo acceder Telemundo.

Soler leyó el mensaje hace apenas unos días, cuando conoció de primera mano que su hijo había estado recibiendo amenazas en el pasado. “Él dijo a alguien que estaba muy amenazado y alguien le dijo a mi hijo que ya era hora de brincarse a La Mara”, desveló entre sollozos a ese mismo medio.

Este viernes, día en el que se cumple una semana de la desaparición de Ángel, el presidente Donald Trump aterrizará en Long Island, para dar un discurso en el Suffolk County Community College en Brentwood, donde se espera que hable de los planes de su gobierno para frenar las acciones de la ‘MS-13’.