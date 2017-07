Las Águilas del América por fin retoman el vuelo y se imponen 2-0 a Tuzos del Pachuca

El conjunto dirigido por Miguel "Piojo" Herrera pone fin a una racha de tres partidos sin triunfo en liga

La vuelta a la titularidad de Edson Álvarez, Guido Rodríguez, Pablo Aguilar y, principalmente, de Cecilio le dio otra cara a las Águilas, que derrotaron hoy 2-0 al Pachuca en la Jornada 2 del Apertura 2017.

Así, América puso fin a una racha de 3 partidos al hilo sin ganar en Liga.

Si el problema en las derrotas ante Querétaro fue la falta de “punch” al frente, este sábado Miguel Herrera se dio el lujo de colocar a lo que está cercano de ser su cuadro de lujo, de no ser por la ausencia de Renato Ibarra y el esperado arribo del último refuerzo, confianza que estaría depositada en el colombiano Mateus Uribe.

Pese a ello, América ofreció un recital en Pachuca, rival al que le tiró a la basura un invicto de 29 partidos sin perder en el Estadio Hidalgo.

La defensa azulcrema ya contó con Pablo Aguilar, una media cancha comandada por Guido Rodríguez y Edson Álvarez, y con Cecilio Domínguez, quien regresó tras una larga ausencia por lesión en el hombro.

Fueron 3 minutos los que necesitó el “nuevo” América del “Piojo” para sacudirle las idea a Pachuca. Todo nació desde los pies de Cecilio, quien junto con Rodríguez dibujó un par de taquitos, para llegar al área y ser derribado, una acción que más de uno calificó como penal, a excepción del silbante, César Ramos.

Y de poco importó, porque segundos más tarde el propio atacante paraguayo hizo justicia con su propia cabeza cuando marcó el 1-0, al 3′, tras un buen centro de Paul Aguilar.

América no permitió distracciones en ninguna de sus líneas. Desde Agustín Marchesín a Oribe Peralta, y con la ayuda de un rival que en dos fechas no sabe resolver la ausencia de Hirving Lozano y que todavía no encuentra al líder que necesita en la figura de Érick Gutiérrez.

Cecilio le pintó el camino al resto de sus compañeros, a la par de que le hizo la vida imposible a Omar González y Raúl López.

Por ahora, lo único que puede detener a Domínguez es una lesión, como la que creyó tener cuando recibió un golpe en la rodilla izquierda casi al inicio del complemento, pero que quedó más que descartada cuando segundos más tarde, al 53′, tomó distraídos a González y López para recuperar un rebote en un tiro de Darwin Quintero, que valió para marcar su doblete con un tiro por abajo.

El triunfo no fue redondo porque América perderá para la próxima jornada a Guido Rodríguez, quien salió expulsado por doble amonestación, lo que le privará de su primer Clásico Capitalino ante Pumas.

Pese a ello, las sonrisas volvieron, el América recuperó el color justo a tiempo y firmó sus primeros 3 puntos del torneo.