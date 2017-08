Policía encuentra a ladrón en casa de Nueva Jersey desnudo y lavando los platos

El intruso intentó ducharse con una mujer de 21 años antes de 'colaborar' en las tareas del hogar

Cientos de robos y entradas forzadas en hogares tienen lugar en todo el país cada día, pero lo que no es nada frecuente es que el intruso decida desnudarse y lavar los platos sucios en lugar de darse a la fuga.

El curioso incidente tuvo lugar en una casa de Hackensack, New Jersey el pasado miércoles cuando James King, residente de Jamaica, Queens, se adentró en la propiedad alrededor de las 9 a. m. al descubrir que la puerta no estaba cerrada con llave. En ese momento la casa, ubicada en First Street, estaba ocupada únicamente por Mikah Díaz, de 16 años, su hermana, de 21 años, y el hijo de ésta, de pocos meses de edad.

Según medios locales, la mujer se encontraba en la ducha cuando King entró al baño, se quitó la ropa y se acercó a la joven, quien, aterrada, salió corriendo en busca de sus familiares mientras llamaba al 911 para pedir ayuda.

Tras avisar a la policía, los hermanos y el bebé se encerraron en una de las habitaciones de la casa a la espera de la llegada de los agentes, quienes no dieron crédito al descubrir al intruso limpiando con toda tranquilidad los platos sucios en la cocina.

De acuerdo al Departamento de Policía de Hackensack, King no opuso ningún tipo de resistencia al arresto y en estos momentos se encuentra a la espera de ser juzgado por dos cargos de robo y comportamiento obsceno.