¡Cara Delevingne mostró un seno por accidente en Instagram!

La estrella de la cinta ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’, Cara Delevingne, causó el alboroto de sus seguidores en Instagram con un video en el que muestra accidentalmente uno de sus pechos.

En el video, que ya fue eliminado, la modelo y actriz de 25 años aparece tomando sombra bajo una choza sin nada de ropa.

Delevingne hacía muecas mientras hacía el video, por lo que quizá no había notado que su pecho izquierdo estaba al descubierto.

La modelo británica visitó hace unos días la Ciudad de México para promocionar la cinta que protagoniza junto a Dane DeHaan y Clive Owen, que tan sólo recaudó 17 millones de dólares en su fin de semana de estreno.

POR: Andrés Eduardo Muñoz Valencia