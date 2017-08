Altavoces del Subway de NYC anunciarán motivos exactos de retrasos

La nueva política de la MTA busca que los pasajeros comprendan los problemas que afectan al sistema

NUEVA YORK – Se acabaron las frases cortas, los eufemismos y las excusas ambiguas en el Subway. Ante el creciente descontento de los neoyorquinos por la crisis en el sistema, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha decidido cambiar su estrategia y ahora explicará con detalles las causas de los retrasos y averías de los trenes.

Frases como “Estamos siendo retenidos momentáneamente por las autoridades” y “Sufrimos retrasos como consecuencia del tráfico” darán paso a anuncios mucho más exactos en los que el conductor del tren informará a los pasajeros acerca de los imprevistos o averías técnicas que se reporten.

Un reportero de The New York Times, por ejemplo, no pudo ocultar su sorpresa cuando hace dos semanas una voz procedente de los megáfonos explicó las razones que les impedían abandonar una estación de la línea 3. “Señoras y señores, tengo malas noticias. Un pasajero acaba de saltar delante del tren“, alertó el personal.

Ante estas palabras, los usuarios se miraron unos a otros con horror y se limitaron a guardar silencio mientras la voz continuaba detallando la situación. “Estamos hablando con los supervisores para decidir el próximo paso a tomar. Me temo que el retraso será muy grande. Lo siento mucho”.

Como resultado del mensaje, ningún usuario manifestó descontento con el percance. Eso es precisamente lo que la MTA quiere lograr con su nueva política: intentar que los pasajeros entiendan los problemas.

Crystal Young, presidenta de la División de Conductores y Torres del Sindicato de Trabajadores del Transporte, explicó que el cambio en la política de anuncios del Subway fue impulsada por el dramático retraso que afectó a un tren de la línea F, en junio, tras sufrir una avería que obligó a los pasajeros a estar encerrados 45 minutos a oscuras y sin aire acondicionado.

En esa ocasión, la única explicación que obtuvieron los viajeros fue que el tren estaba retrasado a consecuencia del tráfico; una afirmación que, obviamente, no estaba completa, ya que el problema era mucho más amplio.