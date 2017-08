BuenosDíasNYC: Diversión gratis en Union Square

Foto: Liz Ligon / Cortesía de Citi Summer in the Square

Desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm puedes disfrutar de un día completo de distracción gratuita en uno de los parques más céntricos de Manhattan. Este jueves 10 de agosto aprovecha las actividades de Citi Summer in the Square (Verano Citi en la Plaza) que incluyen desde clases de yoga y baile, muestras de espectáculos off-Broadway, hasta interpretaciones de jazz y la proyección del clásico Back to the Future. También hay todo un programa especial para los más pequeños de la casa, con un pabellón de lectura infantil, cortesía de Simon + Schuster, una granja de arte, donde se combina el amor por los animales con la creatividad artística, la sorpresiva aparición de alguna de sus princesas favoritas, y mucho más. Para consultar el programa completo haz clic aquí.

Principales amenidades:

– Proyección del filme Back to the Future al anochecer la Plaza Norte.

– Avances de la obra off-Broadway The Very Hungry Caterpillar Show, de DR2 Theatre, a las 11:00 a.m. en el escenario principal.

– Clases de yoga and Dancebody matutinas desde las 7:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. en la Plaza Sur.

– Duelo de los DJs Tom Macari vs. B.Mills en la tribuna de los duelos a las 5:00 p.m.

La temperatura hoy

Tendremos un soleado, con momentos parcialmente nublados, y temperaturas que oscilarán entre los 84° F durante el día y los 67° F durante la noche.



Servicio de trenes

Dale una mirada al reporte de la MTA. Mantente al tanto, debido a los distintos cortes que se han presentado las últimas semanas.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

En portada

¡Guerra contra el humo! La batalla contra el tabaquismo en la ciudad avanza un nuevo paso con el aumento de un 20% los precios de los cajetillas, una de las medidas aprobadas por las autoridades municipales para reducir el consumo y erradicar un hábito que causa la muerte de un promedio de 12,000 neoyorquinos al año.

Las fiscalías de la ciudad permiten “borrón y cuenta nueva” para quienes tienen delitos menores, desestimando ciento de citaciones.

Como todos los jueves, busca nuestra cartelera cultural con los espectáculos y eventos que no te puedes perder en la Gran Manzana.

Tuit del Día

Ven al Festival de Opera al aire libre en @LincolnCenter! 11 noches de proyecciones gratuitas desde el 25/8. pic.twitter.com/C4ct5oyIlS @nycgo — Ciudad de Nueva York (@nycgob) August 8, 2017

Foto del Día

Fumadores en Nueva York. Nueva ley prohibirá fumar en las entradas de edificios de oficina. Foto @marielalombard @eldiariony #prohibidofumar #nuevayork #nyc #photooftheday #nosmoking A post shared by El Diario Nueva York (@eldiariony) on Aug 9, 2017 at 11:43am PDT

