Llega el evento del año para perros, solo en NYC

👓🖼️The adorable pups of @fairshake4youth are ready for #dOGUMENTA America's first art show for dogs. 🐕🐩🎨 Bring your #culturehound to @brookfieldplny Aug 11-13 free tickets at dogumenta.eventbrite.Com #freearts #freenyc #nycsummerfun #artforeveryone #publicart #artdog #artdogsaturday @artsbrookfield @tdbank_us @bideawee

A post shared by dOGUMENTA (I) NYC (@dogumenta) on Aug 5, 2017 at 10:26am PDT