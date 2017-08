LA Galaxy vs. NYCFC, horarios y canales de TV

Con necesidades muy diferentes, el conjunto galáctico busca terminar con una larga racha negativa ante el conjunto de David Villa

Para el LA Galaxy no hay opciones, no hay mañana, se juega sus últimas cartas en la temporada y debe salir a ganar cuando reciba este sábado al New York City FC en el StubHub Center de Carson, California.

Cualquier otro resultado no le sirve, ya que las esperanzas del conjunto galáctico por hacerse de un puesto en la portemporada han adelgazado de manera aguda tras la dura racha sin ganar que ha sufrido el club angelino.

Los dirigidos por Sigi Schmid arrastran una seguidilla de siete juegos sin conocer la victoria en la liga (seis derrotas y un empate) y se ubican en la antepenúltima posición (23 puntos) de la Conferencia Oeste, a ocho unidades del último boleto a los playoffs, que en estos momentos defienden los Earthquakes de San José (32 puntos).

Sin embargo, en frente tendrán a uno de los mejores equipos de la liga, que llegan además muy motivados tras ganar el Derby del Río Hudson ante su acérrimo rival y con una David Villa que consiguió un triplete para colocarse en lo más alto de la tabla de romperredes de la MLS con 17 dianas.

“Todavía no somos un gran equipo, porque eso le corresponde a los que juegan cada semana como lo hicimos hoy (ante Red Bulls), algo que nosotros solo logramos en momentos determinados”, dijo Patrick Vieira, quien espera encontrar la consistencia en suelo californiano.

El NYCFC (40 puntos) pelea la cima de la Conferencia Este con el Chicago Fire (41) y el Toronto FC (44), además del Supporters’ Shield y una victoria podría combinarse para acercarse más al conjunto canadiense.

A Schmid, que recibió un equipo en crisis de Curt Onalfo, le quedan 12 partidos en el horizonte y tendrá que evitar dejar puntos en casa para aspirar a no ver los playoffs por televisión.

“Es un duro camino por los puntos que hemos dejado atrás, pero este es un equipo que puede llegar a los playoffs y si llegan a los playoffs nadie querrá jugar contra nosotros”, dijo Schmid.

No te lo pierdas

Cuándo

Sábado 12 de agosto

Hora

8 pm Pacífico / 11 pm Este

TV

ESPN Deportes