Larry Hernández responde con groserías a quienes lo atacan en redes

El cantante publicó una foto que desató una gran polémica

El cantante Larry Hernández no aguanta nada y cuando un seguidor le pone algo que no le gusta en redes, él les contesta con algo peor.

Y es que el intérprete no se queda callado ante nada ni nadie y ahora la polémica se desató en su Facebook, ya que después de subir una foto con un atuendo juvenil, muchos de sus fanáticos comenzaron a escribirle que era un “chavorruco”, pero hubo una chica que le puso eso y Larry le contestó que era una “pu**”.

Por más que la pienso y pienso sigo pensando que pronto lograre sobrepasar mis Metas porque todo comienza con un sueño, lo demás es cuestión de querer hacerlo #motivacion A post shared by Latino🇲🇽 (@larryhernandez) on Aug 7, 2017 at 7:17pm PDT

Y así, el cantante de “El Baleado” se fue como hilo de media contestándole a todos los que le comentaron, sobretodo a los que lo atacaban.

“A mi me vale ver** y me visto como me de mi put* gana Como vez?”, le contestó a una usuaria que le puso que no se veÌa bien con ese look.

Horas después, y tras la controversia que sus respuestas generaron, Larry decidió publicar un post en donde agregó que él no se queda callado ante nada y que trata a la gente como lo tratan a él.

“entiende que yo contesto a como me traten solo eso … lo malo que porque que me llamó LARRY HERN¡NDEZ… soy una cag*** por contestar de la manera que contesto .. no señores .. aquí serán atendidos a como piden .

“un abrazo y Dios los bendiga .. espero entiendan que solo hago algo preocuparme por darles Like Favorito o solo ser amable en su tiempo de estarme siguiendo o aportando pero a los que no me quieren si me topo un comentario negativo a veces lo pasó pero si me agarran con ganas de Contestar ya de l saben que pasa ..”, aclaró en su cuenta de Facebook.