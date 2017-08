Video: Ozuna le tira a Don Omar y dice que jamás grabaría con él

Mira lo que dijo el reggaetonero sobre el cantante de “Danza Kuduro”

El cantante de música urbana le tiró a Don Omar y dijo que no grabaría un tema con el autodenominado “rey del reggaetón”.

En una entrevista con el programa radial estadounidense “El Jangueo” (Univision Radio) el joven intérprete explicó sus razones por las cuales no uniría su voz con el cantante de “Danza Kuduro”.

“No nos respeta a nosotros y no tiene ese valor humano y es Don Omar. “No podemos faltarle el respeto al trabajo de los demás. Creo que él nos lo falta a nosotros y nosotros como quiera lo seguimos respetando y por eso no grabaría con él”, dijo Ozuna.

Sin embargo, el llamado “Negrito de los ojos claros, elogió a Don Omar y recoció el talento de este.

“Él es un tipo brillante, es un tipo con el mayor talento. No hay un talento más grande en la música urbana como lo es Don Omar, pero no sólo es talento son las ganas de querer ser o las ganas de que las cosas pasen”, agregó.

Agregó que “no se puede estar ofendiendo a la gente, no podemos quedar mal”

Ozuna también confesó que Don Omar “es el tipo que más he seguido, el ejemplo mayor”, confesó. “Creo que no tiene ese valor de lo que nosotros hacemos por el género”.

A preguntas de los locutores Ozuna dijo que le respondería a Don Omar si lo ataca, pero sería algo de manera personal, sin realizar la famosa “tiradera”.

“No soy un tipo de tiraderas, no lo tomaría musicalmente. Yo lo tomo ya como una persona normal”, explicó.

Mira aquí la entrevista: