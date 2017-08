Ilia Calderón recibe insulto racial por miembro del KKK en plena entrevista

Mira un avance del momento tenso entre la periodista y el miembro del KKK

La periodista Ilia Calderón se metió a la cueva del lobo para una entrevista con un miembro del Ku Klux Klan para el programa “Aquí y Ahora”.

El sujeto entrevistado era Chris Barker, líder de los “Leales caballeros blancos”, una rama del KKK.

En un avance del programa que se transmitirá este domingo por Univision, Ilia dijo que uno de los miembros se acercó a ella antes de la entrevista para decirle que ella “era la primera persona negra que pisaba su propiedad“.

Mientras ese encuentro sucedía la productora del segmento, María Martínez Guzmán, dijo que nunca había visto a “alguien mirar a alguien con tanto odio, tanto rencor…”

Ilia ya iba preparada para lo que venía pero jamás se imaginó lo que pasaría en plena entrevista.

“Todo me equipo me advirtió que me iban a insultar“, explicó la periodista. “Yo sabia que me iban a insultar yo sabia que me iban a tratar mal pero nunca me imaginé el nivel“.

“Para mi eres una negra“, le dijo Barker a Calderón en plena entrevista, palabra en inglés que es lo más ofensivo que se pueda decir a alguien de la raza negra. Después del insultó el miembro del KKK se paró de su asiento y se fue.

Ilia dijo: “En ese momento realmente sentí mucho miedo por mi seguridad y por la seguridad de todo mi equipo“.