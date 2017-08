Última Hora: Reportan explosión en edificio de Inmigración en Manhattan

Una explosión se registró este miércoles alrededor de la 1:30 p.m. cerca del edificio 26 Federal Plaza, donde se encuentran las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en el Bajo Manhattan, que provocó heridas a un agente del FBI.

Varios medio locales indicaron que la explosión se debió a la detonación por error de una granada aturdidora que tenía el agente FBI. Aparentemente el oficial sostenía la granada en el estacionamiento del edificio cuando ocurrió la detonación, que lo dejó en condición crítica y fue trasladado al Bellevue Hospital.

El edificio no fue evacuado, y en un comunicado el FBI indicó: “Uno de nuestros empleados resultó herido luego que una granada aturdidora se detonara accidentalmente. No ocurrió una explosión, fue un accidente. No evacuamos, y el edificio está a salvo. .

-Noticia en desarrollo.