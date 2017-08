El 16 de agosto es el Día Nacional de este licor latino por excelencia y protagonista de los mejores cocteles

El 16 de octubre se festeja en todo el país al ron, el tradicional licor latina del cual Puerto Rico sigue siendo el mayor productor. “Nos conocen como la capital del ron del mundo. Tenemos la mejor calidad demostrada a través de los años por los infinitos premios que se han ganado nuestros mayores productores”, indicó Pedro Cuéllas Colón, director del programa de Rones de Puerto Rico en referencia a las destilerías Serrallés y Bacardí, las dos empresas que acaparan la mayor parte del mercado. Cuenta la historia que el ron era la bebida tradicional de los marineros. Sus inicios en Puerto Rico se le atribuyen a Cristóbal Colón, quien trajo la caña de azúcar a América desde España. Los terrenos llanos y fértiles propiciaron el cultivo y, por ende, la elaboración del ron, convirtiendo a la isla en el máximo productor. Actualmente, en Puerto Rico se está procesando un promedio de 30 millones de galones de ron al año, la mayoría de los cuales se exporta. “Eso hace que Puerto Rico produzca, de una manera aproximada, más del 70% de ron que se consume en el mundo”, señaló el funcionario. En sus inicios, los rones cubanos fueron los más famosos durante muchos años, pero en la actualidad, además de los puertorriqueños, han adquirido mucha fama y calidad los hechos en Jamaica, República Dominicana, Guatemala y Venezuela. Consejos sobre cómo tomarlo Conversamos con el mixólogo puertorriqueño Joey Fernández, quien actualmente trabaja en el restaurante Cocina Abierta, en San Juan, para que compartiera sus conocimientos sobre cómo disfrutar del ron de la mejor manera,

“Muchas veces me preguntan , ‘¿cuál es la mejor manera de tomar el ron?’, y creo que esta es una pregunta complicada porque el ron es muy diverso. Para apreciarlo tenemos que conocer varios estilos del mismo”, explica Fernández. “Hay rones livianos del Caribe Español , rones oscuros de las Islas Británicas , Francesas y Menores, rones Agricole (estilo particular Francés donde se fermenta el jugo de la caña en vez de melasas), rones especiados (todo el Caribe) y la Cachaca, que es una variante de Brasil. También hay rones en Centro y Suramérica y América del Norte y sus estilos varían así como sus materias primas”.

Según explica el mixólogo, los livianos son refrescantes y buenos para un daiquiri o una piña colada; los oscuros se pueden tomar solos , en las rocas o en coctelería Tiki al igual que los agricoles y las cachacas, ya que tienden a tener un sabor más dulce .

“Es una guía pero podemos ponernos creativos dependiendo de nuestro paladar gustos y accesibilidad a nuevos productos. En mi caso personal me gusta disfrutar del ron neat o sin hielo , así puedo apreciar la complejidad del mismo en su estado natural”, asegura. “El mundo del ron es inmenso y es el primer espíritu destilado que para disfrutarlo, hay que tomar en cuenta su estilo y complejidad, buscar por qué se diferencia de los demás.

Fernández señala que aprender un poquito de ellos mejorará nuestra experiencia al tomarlo, y una buena herramienta son las etiquetas del producto ya que en las mismas está su lugar de procedencia, estilo, cantidad de alcohol por volumen (abv), y en muchos casos un poco de su historia.

“Es un instrumento muy valioso al momento de decidirnos por un ron. Para saber la calidad hay que estudiarlo un poco con detenimiento ya que en el presente hay muchos estilos, combinaciones de estilos y técnicas hasta de otros espíritus en la confección del ron, que le dan complejidad y estructura”.

“Mucha gente me pregunta que si mezclar un buen ron añejo es un pecado y les contesto que en la mayoría de los casos no lo es, aunque siempre hay personas que pueden destruir esta teoría. Si usted percibe un rrroonroneo agradable en su boca es un buen indicio. Por ejemplo si pides un Don Q Gran Añejo con coca cola y limón (en mi caso no pasaría nunca), pues te estarás tomando el mejor Cuba Libre del mundo (solo por mencionar un ejemplo)”. concluye el mixólogo, quien invita a probar en casa con los siguientes cocteles.

Con información de Primera Hora

Mojito

Ingredientes:

4 roscas de lima

12 hojas de menta

1 cucharadita de azúcar

2 partes de Barcardí Superior

1 pare de agua gaseosa

Un puñadito de menta fresca

Preparación:

En un vaso de cristal, exprimir jugo de lima. Machacar suavemente las limas, el azúcar y las hojas de menta en el vaso. Llenar la mitad del vaso con hielo, añadir ron y agitar. Rellenar el vaso con hielo, un poco de agua gaseosa y hojas de menta.

Old Fashioned

Ingredientes:

1 cubito de azúcar o ½ taza de azúcar

Una pizca de amargo de angostura

2 oz. de Don Q Gran Añejo

1 cáscara de naranja

1 cereza marrasquino

Preparación:

En un vaso old-fashioned, añadir ½ taza de azúcar y una pizca de amargo de angostura. Mezclar los ingredientes, girar el vaso para cubrir el interior del mismo con la mezcla, añadir ron y agitar. Añadir hielo y volver a agitar. Decorar con una cáscara de naranja y la cereza.

Bikini Colada

Ingredientes:

2 oz. de agua de coco

½ oz. de zumo de lima

2 oz. de Don Q Piña

1 rodaja de lima

Opcional: 1 cucharadita de Campari

Preparación:

Combinar el ron, agua de coco, zumo de lima y hielo en una coctelera, agitar y servir en un vaso de cristal. Decorar con una rodaja de lima. OPCIONAL: Añadir una cucharilla de Campari.

Spiced Daiquiri

Ingredientes:

1 ½ oz. zumo de lima

¾ oz. de jarabe de vainilla*

1 ½ oz. de Don Q Spiced

2 gotas de amargo de angostura

Preparación:

Jarabe de Vainilla*: Disolver azúcar granulada en 8 onzas de agua caliente. Dejar reposar hasta que se enfrié, añadir 1 cucharadita de extracto de vainilla y agitar.

Coctel: Combinar todos los ingredientes en una coctelera, agitar y servir en vaso de cristal.

Sazerac

Ingredientes:

2 ½ oz. de Don Q Single Barrel, 2007

1/8 oz. de Absinthe

½ oz. de jarabe simple

Una pizca de Peychaud

1 piel de naranja

Preparación:

Colocar ron, jarabe simple y una pizca de Peychaud en una coctelera con hielo, agitar y servir a la roca en un vaso con Absinthe. Decorar con piel de naranja.

Manhattan

Ingredientes:

1 oz. de vermouth dulce

2 oz. de Don Q Añejo

Dos pizcas de amargo de angostura

1 cereza marrasquino

Preparación:

En un vaso de cristal, añadir hielo y agua o agua con gas y dejarlo a un lado. Colocar ron, vermouth, amargo de angostura y hielo en una coctelera y agitar hasta enfriar. Desechar el hielo con agua del vaso de cristal y cuele en el vaso previamente enfriado. Decore con cereza.