VIDEO: Los goles del Lobos BUAP vs. América que no se vieron en TV

El conjunto universitario aún no se arregla con una televisora, pero aquí te traemos lo mejor del partido

Al América no le saben los partidos si no son cuesta arriba. Por enésima ocasión tuvo que apelar al corazón para compensar una expulsión, pero una vez más se impuso, ahora 3-2 sobre los Lobos BUAP.

La roja sobre Edson Álvarez al 67′ alteró a todas las Águilas, una acción que va a generar polémica porque el futbolista llegó primero al balón en la barrida sobre Julián Quiñones. A partir de ese momento Miguel Herrera reclamó cada jugada, en varias se llevó las manos al rostro, porque el arbitraje puso en peligro el buen funcionamiento de los azulcremas.

Los goles para darle su cuarto triunfo en fila en el Apertura 2017 fueron obra de William da Silva, Darwin Quintero y de Oribe Peralta, este último llegando a 50 goles en liga con los azulcremas.

Se vio por Facebook

Gracias al poder de Facebook, algunos aficionados pudieron ver la visita del América al estadio Universitario BUAP.

A través de Facebook Live, varios usuarios transmitieron el partido de la Jornada 5.

Una de las transmisiones llegó a tener hasta 27 mil usuarios y más de 2 mil compartidos.

La calidad de la transmisión no es comparable a una de televisión, pero al menos los aficionados pudieron ver el partido, el cual no está siendo transmitido porque Lobos BUAP no tiene contrato de transmisión.