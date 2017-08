Amamantar a tu bebé puede reducir el riesgo de cáncer

La leche materna para un bebé es clave para el desarrollo de su sistema inmune.

Un estudio del Instituto Americano de Investigación contra el Cáncer (AICR, por sus siglas en inglés), reveló que amamantar a un bebé reduce de forma importante el riesgo de sufrir cáncer de mama. Aparte de los beneficios que lactar trae para la madre, la leche materna fortalece el sistema inmune del bebé. Si aún no te convences de que dar leche a tu bebé es la mejor opción, te invitamos a leer este artículo.

Según el informe, la lactancia retrasa el proceso de menstruación después del nacimiento del niño. Cuando una mujer está lactando el periodo menstrual no está presente. La ausencia de la menstruación posterior a dar a luz, reduce la cantidad de algunas hormonas presentes en el cuerpo de una mujer, entre ellas el estrógeno, hormona que se ha comprobado tiene gran relación con el cáncer de seno.

El hecho de que tú senos produzcan leche, es una muestra de que tu cuerpo está creado para dicho fin. No te abstengas de lactar a tu hijo a menos que condiciones médicas lo requieran. Mitos urbanos sugieren que los senos tienden a caerse tras amamantar a un hijo, esto es falso. La caída de los senos es un hecho que con la edad vamos a experimentar, independiente a que amamantes o no a tu bebé. El busto se cae al igual que las arrugas se hacen presentes, por estética no dejes de lado los beneficios que este proceso natural puede traer para ti y para tu hijo.

El estudio además revela que los senos una vez terminan de lactar, renuevan sus tejidos, por ende las células muertas que podrían generar daños a tu cuerpo, son expulsadas, lo que evita la aparición de cáncer.

El cáncer de mama es el más común en los Estados Unidos. Cifras revelan que en el año 2014 236,968 mujeres y 2,141 hombres perdieron la vida por esta enfermedad.

Reportes señalen que por cada cinco meses de lactancia hay una reducción del 2% de la posibilidad de presentar signos de cáncer de seno.

Los beneficios parabel bebé

Aparte de que la lactancia genera un vínculo especial entre la madre y el bebé, este es un proceso completamente enriquecedor para el niño. El fortalecimiento del sistema inmunológico comienza desde el momento del nacimiento. La leche materna trae en si todas las vitaminas y elementos básicos para que el cuerpo del menor aprenda defenderse por sí solo. Varios estudios a lo largo de los años han revelado que los niños más sanos son aquellos que fueron amamantados por su madre. Si dar leche directamente de tu seno es un problema, no descartes la extracción para alimentar a tu hijo.

A pesar de que la leche de fórmula tiene suplementos alimenticios, no es medianamente comparable con los beneficios de la leche de la madre. No hay ningún tipo de alimento que pueda traer al bebé los mismos beneficios que la leche materna.