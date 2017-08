Mira cómo reaccionó Eugenio Derbez con la broma que le hizo su hijo Vadhir

En entrevista para El Show de Piolín, el joven y el locutor decidieron divertirse un poco con el comediante

Vadhir Derbez quiso jugarle una broma a su padre Eugenio Derbez y salió regañado.

En entrevista para El Show de Piolín, el joven y el locutor decidieron soltar una bomba: Vadhir confesó que se iba a casar y que su novia estaba esperando un bebé, algo que molestó a Eugenio.

La plática marchaba casual, hasta que el actor y director recibió la noticia y hasta la voz le cambió.

“Ya me toca, ya me voy a casar, se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para decirlo”, comentó Vadhir

La llamada se había cortado, pero Eugenio sí alcanzó a escuchar todo lo que su hijo dijo, por lo que le marcó a su teléfono, Vadhir lo puso en altavoz.

“¿Es en serio?, ¿pero por qué no me avisaste? Esas cosas, en primera no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos.

“No puedo creerlo, te dije miles de veces que te cuidaras, que tuvieras cuidado. A mí me pasó lo mismo y justo porque me pasó no quería que te pasara a ti. Chaparrito por favor, desde que tenías 12 años te enseñé a ponerte un condón”, agrega Eugenio.

Al final el locutor Piolín y Vadhir le dijeron al protagonista de No se Aceptan Devoluciones, que todo era una broma.

Mira aquí el video: