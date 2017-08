Kylie Jenner dejó a Tyga por una cuestión de edad

Demasiado joven para una relación así

Ha pasado casi medio año desde que Kylie Jenner y Tyga pusieran punto y final a su romance, pero no ha sido hasta la emisión este domingo del nuevo capítulo del reality de la joven celebridad y empresaria cuando ella ha querido pronunciarse al respecto para aclarar cuáles fueron las razones que motivaron su ruptura.

El episodio en cuestión documentaba el encuentro entre la hermana pequeña de Kim Kardashian y el rapero en el marco del pasado festival de Coachella, durante el que demostraron que no existía ninguna tensión entre ellos a pesar de los múltiples altibajos que experimentó su noviazgo durante los tres años que estuvieron juntos. Posteriormente y frente a las cámaras de su programa, Kylie se encargó de explicar que fue ella quien decidió concluir su relación al considerar que esta se había vuelto demasiado seria.

“Entre T y yo no sucedió absolutamente nada malo. Siempre nos unirá un vínculo muy fuerte. No hubo ninguna pelea. Decidimos, bueno, yo decidí que soy muy joven. No quiero mirar atrás dentro de cinco años y sentir que me perdí algo, que él hizo que me lo perdiera, especialmente porque T no es para nada el tipo de persona que querría hacer algo así”, ha aclarado en ‘Life of Kylie’.

La historia de amor de Kylie y Tyga estuvo rodeada en todo momento de una fuerte polémica, ya que comenzó cuando ella aún era menor de edad y siempre se rumoreó que el rapero había dejado a su exnovia y madre de su hijo, Blac Chyna -que posteriormente mantuvo un romance con Rob Kardashian, hermanastro de Kylie-, por la joven de entonces 16 años.

En la misma entrega del reality, la estrella televisiva también hizo una sutil referencia a su nuevo novio, el también rapero Travis Scott, quien le envió un bonito ramo de rosas del que ella no dudó en presumir ante su equipo.

“Espero que la persona con la que salgo esté obsesionada conmigo”, confesaba en el capítulo, dejando entrever que entre ella y el intérprete de ‘Butterfly Effect’ hay efectivamente algo más que una bonita amistad a pesar de que por el momento ninguno de los dos haya querido confirmarlo directamente.