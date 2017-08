Chofer de Uber viola a pasajera inconsciente y le pide que no diga nada

Kar Keong Liao abusó sexualmente de la usuaria cuando llegaron a su apartamento de Queens

NUEVA YORK – Tras cuatro días de exhaustiva investigación, el Departamento de Policía (NYPD) arrestó el sábado a un conductor de Uber acusado de abusar de una de sus pasajeras mientras la llevaba inconsciente desde el centro de Manhattan hasta su apartamento de Queens.

Según las autoridades, la víctima, de 31 años, pidió el servicio el pasado jueves, entre la calle 52 Este y la Segunda Avenida, alrededor de las 2 a. m.. Cuando se subió al auto, la mujer estaba despierta, pero poco a poco fue quedándose dormida en el asiento trasero del vehículo de Kar Keong Liao, de 47 años, quien supuestamente aprovechó la situación para abusar sexualmente de la usuaria cuando llegaron a su apartamento de Flushing.

Cuando la víctima descubrió horrorizada lo que había sucedido, Liao se puso muy nervioso. De acuerdo con varios medios locales, suplicó a la víctima que no contara nada: “He utilizado protección. Por favor, no llame a la Policía“.

Robert Boyce, jefe de detectives del NYPD, afirmó el lunes que Liao, quien nunca antes había sido arrestado, confesó haber abusado sexualmente de su clienta en el auto de Uber, un crimen por el que se enfrentará a varios cargos por violación y por agresión a una persona incapaz de dar consentimiento.