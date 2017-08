El Powerball desata la locura en Nueva York

Los neoyorquinos no quieren dejar pasar la oportunidad de ganar los $700 millones y 'vivir la vida'

¿Qué haría usted si de la noche a la mañana pasara a tener $700 millones en su bolsillo?

Este sueño de muchas personas podría hacerse realidad este miércoles por la noche después de que el bote del pasado sábado del Powerball no tuviera ningún ganador. En dicho sorteo, los números que salieron fueron el 17, el 19, el 39, el 43 y el 68; por su parte, el Powerball correspondió al número 13.

Nueva York, al igual que muchas otras ciudades, ha sucumbido a la locura de este concurso, y miles de residentes se han lanzado a los establecimientos de venta de boletos para probar suerte.

“¡Voy a comprar 15 participaciones! ¡Nunca se sabe qué es lo que puede pasar”, afirmó un hombre a CBS.

“Si me toca el bote, me retiraré, pagaré todas las facturas que tengo pendientes y me dedicaré a dar amor por el mundo”, aseguró otra mujer.

“Creo que yo donaría el premio a la caridad para devolverle a la comunidad lo que me ha dado… Aunque también tengo puestos mis ojos en una mansión preciosa fuera de la ciudad”, confesó un hombre cerca de Penn Station.

El bote que se rifará este miércoles será, según los registros del concurso, el segundo más elevado de la historia de Estados Unidos, únicamente superado por los $1.6 billones que se alcanzaron en enero de 2016 y que fueron conseguidos por un grupo de trabajadores de Tennessee.

Según la página web del Powerball, las posibilidades de ganar el ansiado premio son de una entre 292,201,338. Pero… ¿y si fuera usted el afortunado?