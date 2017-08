Playmate paga muy caro el querer tener la nariz ‘perfecta’

Chloe Khan reveló que está viviendo un infierno tras haberse sometido a una segunda rinoplastia

La playmate Chloe Khan está pagando muy caro el querer tener la nariz ‘perfecta’ y parecerse cada día más a la socialité Kim Kardashian.

Durante una entrevista para el programa This Morning, la curvilínea declaró que está viviendo un infierno tras haberse sometido a una segunda rinoplastia, ya que el resultado no era lo que esperaba, además de que perdió el olfato y no puede respirar.

“Miré muchas opciones, pero él (el médico) parecía ser el mejor del mundo. Así que terminé yendo a Ucrania para hacerme una nueva cirugía. Pensé que este tipo haría exactamente lo que yo quería”, relató la modelo.

“Me siento avergonzada de hablar de ello, y es estúpido. Me despierto con la nariz sangrando, no puedo oler perfumes. Todo por vanidad“.

Por lo que ahora la joven conocida por participar en realitys como The X Factor o Celebrity Big Brother tendrá que ir por su tercera cirugía para poder respirar adecuadamente.

La morenaza ha gastado más de 130 mil dólares en cirugías estéticas, como el aumento de busto.

POR: Gisela García