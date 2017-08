El mensaje de un vagabundo sobre el atentado en Barcelona que tocará tu corazón

Alguien dejó una nota escrita en un plato desechable sobre Las Ramblas que ha hecho reflexionar a los usuarios de Twitter sobre el valor de los seres humanos

Luego de los atentados ocurridos la semana pasada en el pleno corazón de Barcelona y Cambrils, en España, la gente y los turistas siguen honrando la memoria de las 15 personas que perdieron la vida en estos lamentables hechos, colocando ofrendas en los sitios en donde ocurrieron las tragedias.

Pero hay una fotografía sobre estos tributos que ha llamado la atención y ya le ha dado la vuelta al mundo, en donde se aprecia un mensaje lleno de profundo dolor escrito en un plato desechable y colocado en Las Ramblas, precisamente en donde tuvo lugar el atropellamiento masivo.

El texto ha sido compartido en Twitter, mismo que ha removido el corazón de varios usuarios de esta red social por lo que en él se lee y que cuestiona mucho el comportamiento de algunas autoridades catalanas acerca de los más necesitados, un hecho que se replica en prácticamente todo el mundo.

El mensaje dice lo siguiente:

“Me tendría que haber pillado a mí, no que han pillado a un niño con tres añitos. Yo no tengo nada ni a nadie. Yo hubiese muerto por todos. Siempre os llevaré en el alma. Soy un vagabundo y mi vida no vale para nada”