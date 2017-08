Sorteo de la Champions League, el camino hacia Kiev: horario y canales de TV

Este jueves se definen los grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, para la temporada 2017-18

La Liga de Campeones 2017/18 pone en marcha este jueves el ‘momento de la verdad’ con el sorteo de los ocho grupos que trazarán el camino a la final de Kiev, en el que el campeón, el Real Madrid, parte como primer cabeza de serie después de su duodécimo título ante el Juventus italiano en junio pasado.

La presente edición del máximo torneo continental comenzó el 19 de junio con el sorteo de las dos primeras rondas previas, que empezaron a disputarse nada menos que el 27 de junio. Desde entonces se han jugado otras cuatro eliminatorias para completar los 32 participantes.

El vigente campeón que dirige el francés Zinedine Zidane esperará suerte para esta ronda desde el bombo 1, formado por los campeones de las ocho principales ligas europeas. Los blancos tienen el mejor coeficiente de la UEFA (176.899 puntos).

Junto a ellos estarán también Bayern Múnich (Alemania), Juventus (Italia), Benfica (Portugal), Chelsea (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrania), Mónaco (Francia) y Spartak de Moscú (Rusia), rivales a los que evitará en el arranque de la competición.

Tampoco podrán enfrentarse en ella clubes que de la misma nacionalidad, según las reglas de la UEFA, que un año más ha elegido el Forum Grimaldi de Mónaco para el sorteo (18.00) en la gala anual de comienzo de temporada.

El Barcelona, con un coeficiente de 151.999, y el Atlético de Madrid (142.999) son parte de los 22 clubes que acceden directamente a la fase de grupos, a la que se sumarán los diez procedentes las eliminatorias previas que aún deben resolverse.

París Saint-Germain (FRA), Borussia Dortmund (GER), Manchester City (ING), Oporto (POR), Manchester United (ING), Tottenham Hotspur (ING), Basilea (SUI), Anderlecht (BEL), Roma (ITA), Besiktas (TUR), Feyenoord (NED) y RB Leipzig (GER) son los otros clasificados directos que la UEFA distribuirá en otros bombos.

El Manchester United vuelve fuerte a la “Champions” pese a perder la Supercopa ante el Real Madrid (2-1) hace apenas dos semanas. El título de la Liga Europa y dos claras victorias en el inicio de la liga inglesa avalan a los hombres de José Mourinho, un técnico que ya saboreó la dulzura de ganar la competición.

El entrenador portugués ganó su primera Copa de Europa en 2004 con el Oporto portugués y seis años después repitió en el banquillo del Inter de Milán.

El PSG de Unai Emery, eliminado el año pasado en octavos por el Barcelona, también regresa ahora con el exazulgrana Neymar como bandera. El brasileño es la nueva imagen de un club, en el que todavía esa eliminación difícil de olvidar.

El Barça tenía que remontar el 4-0 encajado en la ida para seguir adelante y logró hacerlo en el Camp Nou, donde ganó 6-1 con tres últimos goles en los últimos siete minutos.

También el Manchester City de Pep Guardiola presenta credenciales en una competición que no ha logrado nunca y en la que hace un año coincidió en el grupo con el Barça. Un 4-0 en el Camp Nou y un 3-1 en Manchester zanjaron el encuentro Guardiola-Luis Enrique.

12/13 de septiembre (1a); 26/27 de septiembre (2a); 17/18 de octubre (3a); 31 de octubre/1 de noviembre (4a); 21/22 de noviembre (5a) y 5/6 de diciembre (6a) son las fechas de las seis jornadas.

Los dos primeros estarán en el sorteo de octavos, el 11 de diciembre, y los terceros irán a dieciseisavos de la Liga Europa.

La última edición el Real Madrid acabó segundo del grupo F, a dos puntos del Borussia Dortmund, con ocho de ventaja sobre el Sporting de Lisboa y diez sobre el Legia Varsovia.

El Nápoles, en octavos, y el Bayern Múnich en cuartos, con prórroga incluida, fueron sus rivales antes de repetir en semifinales el derbi madrileño con el Atlético en las finales más recientes ganadas por los blancos, Milán 2016, por penaltis, y Lisboa 2014, en la prórroga. El 1-4 ante el Juventus el 3 de junio en Cardiff fue otra historia.

NO TE PIERDAS EL SORTEO DE LA CHAMPIONS

Cuándo: jueves 24 de agosto

Dónde: Montecarlo, Mónaco

Hora: 12 pm ET / 11 am Centro / 9 am PT

Canales de TV: ESPN y Fox Sports