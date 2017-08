El relato del jugador del Chapecoense que soñó que el avión caía

Jackson Follmann, Alan Ruschel y Helio Neto revivieron la tragedia aérea donde murieron 71 integrantes del plantel del equipo brasileño

“Yo soñé que iba a suceder e incluso se lo conté a mi esposa antes del vuelo. Unos días antes de que viajáramos tuve una terrible pesadilla. Cuando me desperté, le conté a mi esposa. Era sobre un accidente de avión. Estaba en el avión, era de noche, y había mucha lluvia. El avión se apagó y cayó del cielo. De alguna manera pude levantarme de los restos. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro.”

Ese relato íntimo del jugador Helio Neto a The Players Tribune es una de las partes destacadas de una entrevista que brindaron tres de los seis sobrevivientes de la tragedia aérea del plantel de Chapecoense .

“Y entonces vi todas las cosas del sueño sucediendo en la vida real. El avión se apagó. Se quedó completamente sin energía. Y yo estaba completamente despierto. Y entonces el avión cayó del cielo. Todo lo que pasada iba más allá de nuestra comprensión como seres humanos”, completó su relato el defensor, que estuvo en coma dos semanas después del accidente y fue uno de los pocos sobrevivientes.

Casi diez meses después de aquel acontecimiento previo a la final de la Copa Sudamericana, cuando el avión que transportaba a la delegación de Chapecoense se estrelló cerca de Medellín, el arquero Jackson Follmann y los defensores Alan Ruschel y Helio Neto recordaron aquellos fatídicos instantes que enlutaron al fútbol mundial aquel 28 de noviembre del año pasado.

“Era un vuelo tranquilo hasta que el motor del avión se apagó. Todas las luces se apagaron y hubo un silencio. De repente, todos se sentaron, nadie sabía lo que estaba pasando. Fue realmente confuso. Mucha gente empezó a rezar en voz alta, minutos antes de caer”, afirmó Follmann.

“En un momento los de la Cruz Roja ya se habían retirado y sólo quedaba la policía. Uno de ellos estaba mirando los cuerpos, las pertenencias, mirando toda la escena, hasta que escuchó alguien gemir de dolor. Giró hacia su colega y dijo: ‘Alguien sigue vivo, escuché su gemido’. Su compañero respondió: ‘No puede ser, pasó mucho tiempo y los médicos ya se fueron’. Cuando hubo un poco de silencio hice un gemido de dolor así. Tuvo que mover muchas cosas y cuando lo hicieron, me encontraron”, fue el crudo relato de Helio Neto.

“Cada tanto intento recordar el momento pero no puedo, no me puedo acordar, ni siquiera para contarle a mi padre lo que sucedió”, agregó Alan Ruschel, que volvió a jugar en el Copa Joan Gamper ante Barcelona.