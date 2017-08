Halla valiosas monedas en el mar y ahí empieza su “maldición”

Fue a relajarse a Turquía y termina preso

El británico Toby Robbins, de 52 años, decidió llevar a su familia dos semanas de vacaciones al suroeste de Turquía.

Todo parecía estar dispuesto para el disfrute y la relajación: el sol, las playas del Mediterráneo y tiempo para disfrutarlo. Pero lo que se supone que fuera un receso paradisiaco y sin complicaciones, terminó en desgracia para el padre y el resto de su familia.

Mientras Robbins buceaba por las transparentes aguas de la playa de Turgutreis, se topó con mucho más que la fauna marina: descubrió 13 monedas de aspecto muy antiguo.

Entusiasmado con el hallazgo, decidió llevarlas como recuerdo de su viaje.

Pero lo que desconocía el hombre era que se trataba de un tesoro histórico de gran valor…hasta que fue arrestado en el aeropuerto de Milas-Bodrum por agentes, justo cuando los turistas se disponían a regresar a su casa.

Robbins ahora se enfrenta a hasta tres años de prisión tras su detención bajo sospecha de “encontrar artefactos turcos sin notificar a las autoridades”.

“Lo acusan de robarse valiosos objetos turcos, algo que obviamente él no sabía”, dijo a medios británicos James Stoneham esta semana. “Es un shock para todos. Habían pasado unas vacaciones geniales en familia y ahora él está en prisión y dicen que pasará allí al menos un mes”.

Un pariente que no quiso que se le identificara indicó al diario The Sun que las autoridades turcas están creando un caso donde no lo hay.

“Están haciendo una montaña de un grano de arena. No sé que estén pensando sobre lo que él pudiera hacer. Fui estúpido de parte de él. Pensé que le darían una palmada en las muñecas, le confiscarían las monedas y dejarían que se fuera”, dijo.

Robyns se mantiene detenido en la prisión de Milas, mientras su esposa Heidi, de 43 años, y sus dos hijos, Baxter y Brodie, de 9 y 7 años , respectivamente, regresaron a West Sussex, Inglaterra, donde residen.

El procesamiento del caso podría mantenerlo en prisión por semanas.

Las autoridades no han especificado el significado y la procedencia exacta de las monedas.