Video: Carol Victoria habla por primera vez tras su divorcio con Cristian Castro

La expareja se separó a tan solo 28 días de la boda

Por fin apareció la aún esposa de Cristian Castro, Carol Victoria Urban, para dar su versión sobre su boda fugaz con el cantante.

El programa Ventaneando buscó a la violinista y a su madre, de nombre Adela Flores, para hacerles una entrevista sobre lo que vivieron en los 28 días que duró casada con el hijo de Manuel “EL Loco” Valdés.

La joven concertista se limitó a dar respuestas casi monosílabas sobre su situación tras el bodorrio del 26 de mayo y del cual todavía no se presenta el divorcio formalmente.

“Se me hace una falta de respeto todo lo que me estás preguntando, es mi vida personal, yo creo que es Cristian el que puede responder estas cosas o si no, ya saldrán en el divorcio estas causas.

“No hemos tenido contacto, pues al final es una separación, creo que es normal”, aseguró.

En otra entrevista, su madre sí dio detalles de cómo se encuentra Carol tras esto.

“Sí estaba muy dolida, porque mi esposo tuvo que irse allá a Europa para irse con ella, pero no quiere hablar con nadie, la animó eso, pero también estudiar la maestría en violín.

“Desde un principio le dijimos a la abuelita ‘mi hija no busca dinero’ y se casaron por separación de bienes…“, agregó.

Al parecer, la señora también quedó muy afectada por todo lo que vivió su hija con el cantante de “Azul”.

“Ella se quedó enamorada, que es lo peor y a él no le gustó mi hija y la mandó a volar, la dejó en Europa y él se fue a Argentina, le tomó el pelo“.

ASÍ LO DIJO

“Carol me dice que lo quería mucho yo y sí, le digo que sí, llegamos a quererlo, era tan caballeroso, con tantas atenciones”.

Adela Flores, madre de Carol Victoria.

POR: Elizabeth García