Vecinos ruidosos durante el sexo reciben una sorpresa

Es importante mantener una relación cordial con los vecinos aunque sea incluso en situaciones delicadas

En ocasiones, todos tenemos que soportar comportamientos fastidiosos de nuestros vecinos, pero hay momentos en los que hay que decir basta.

Jenna Levine, de 19 años, es estudiante de la Universidad de Syracuse. Una noche no podía dormir porque sus vecinos estaban siendo demasiado ruidosos con sus muestras de afecto durante la actividad sexual.

Era tema delicado de abordar y mucho más para quejarse, pero Jenna quería pedirle a sus vecinos que fueran más silenciosos. ¿Hay alguna manera educada y no vergonzosa de hacerlo?

Jenna decidió escribirles una nota, que también subió a Twitter, en la que les pedía que fueran más considerados ya que ella estaba sola. La joven se lo tomaba con humor, pero lo que no se esperaba es la nota que recibió como respuesta de los vecinos de la habitación 338.

Por debajo de la puerta se deslizó una nota y una barra de chocolate cubierta en papel dorado. Dicen que el chocolate es un buen sustituto del sexo, ¿no?

La nota decía esto:

Querida vecina,

Lo siento de verdad. No me di cuenta de lo escandolosos que estábamos siendo. Y ya sabes, a veces tener sexo así sienta bien, pero no a costa de tu descanso. Sinceramente, mis disculpas.

Espero que esto no haya ocurrido con demasiada frecuencia y muchas gracias por la increíble nota llena de humor.

A partir de ahora trataré que todo sea más silencioso y tranquila, no vas a estar sola siempre.

La persona adecuada vendrá cuando llegue el momento. Yo estuve sin pareje durante 18 años.

Lo sentimos,

Habitación 338.