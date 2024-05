Canelo Álvarez responde a la designación de William Scull como su rival mandatorio por parte de la FIB

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, decidió hablar sobre la reciente designación de su nuevo rival mandatorio por parte de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la que tendrá que enfrentarse contra el cubano William Scull con el objetivo de poder mantener su cinturón de campeón mundial.

Estas declaraciones las realizó el peleador tapatío durante una conferencia de prensa con motivo del torneo de gol No Golf No Life celebrada en el club Bosque Real; durante sus palabras fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la reciente decisión de la FIB de colocar a Scull como su nuevo rival mandatorio y detalló que todavía no está completamente informado sobre esta medida por parte del organismo.

“Como no tengo redes sociales en mi teléfono, porque las descansé un poco de mi teléfono, no he visto eso. Me comentó Eddy algo, pero he estado ocupado con lo de mi bebida de VMC y ahora con lo del torneo. No hemos profundizado sobre ese tema, lo voy a hablar con mi equipo de trabajo y veremos qué es lo que sigue”, expresó el campeón indiscutido en sus declaraciones.

En sus palabras el Canelo Álvarez sorprendió a todos los presentes al afirmar que él no aceptará ningún tipo de presión por parte de la Federación Internacional de Boxeo y de ningún otro organismo regente del pugilismo mundial al afirmar que él puede hacer lo que quiera y enfrentar al rival que desee.

“Como lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera”, dijo Canelo sobre el tema al reiterar que él no se siente en la obligación de cumplir con estos combates de rivales mandatorios, algo que ya ha evitado con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al no querer enfrentarse contra el también mexicano David Benavídez.

William Scull es un peleador cubano de 31 años que actualmente cosecha un récord invicto de 222-0 y nueve triunfos por la vía del nocaut para ganarse así el derecho de ser el candidato a quitarle el cinturón de campeón mundial de los súper medianos al tapatío; toda la carrera de esta figura la ha realizado entre Argentina y Alemania.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez revela las condiciones para poder enfrentar a Terence Crawford en Arabia Saudita

–Devin Haney solicitó que Ryan García sea descalificado por el sobrepeso que tuvo en su pelea

–Christian Giménez se muestra sorprendido por el desempeño de Martín Anselmi: “Ha generado una conexión importante”