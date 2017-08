Este versátil cronista latino recibió una llamada del Salón de la Fama de Cooperstown

Fue un premio a sus narraciones y análisis de color en radio y televisión... y en distintos idiomas

Cuando José Mota tenía 9 ó 10 años de edad salía al patio trasero de su casa en República Dominicana y, con micrófono en mano y una grabadora de cassettes de la época, recreaba juegos de pelota como si fuera cronista profesional, inspirado por las narraciones de Billy Berroa, leyenda del beisbol caribeño.

Mota es comentarista en los juegos de los Angels desde hace 16 años, y hace pocos días hizo historia al cumplir la asignación de narrar juegos del equipo para la transmisión de radio en inglés.

Al reemplazar en la narración jugada a jugada al veterano cronista Terry Smith, quien se tomó unos días de descanso, Mota se convirtió en el primer hombre en las Grandes Ligas en hacer narraciones jugada a jugada para radio en español e inglés y análisis de color en transmisiones de televisión también en español e inglés.

Cuando algunos medios difundieron la noticia, el presidente del Salón de la Fama de Cooperstown, Jeff Idelson, le llamó por teléfono a Mota.

“Para mí fue una sorpresa grandísima”, dice el respetado cronista bilingüe. “Me dijo, ‘Necesito esa tarjeta de anotación del juego (boxscore)’. Yo me quedé atónito. El Salón de la Fama quiere la tarjeta. Me llenó de mucha alegría porque ha sido un esfuerzo de familia, mi esposa ha sido una persona que me apoyado tanto”.

Ese llamado representa un premio al talento y la versatilidad de José Mota, hijo del inolvidable bateador emergente de los Dodgers y también analista, Manny Mota.

José llegó a jugar en las Grandes Ligas con los Padres (1991) y los Reales (1995) tras una brillante carrera colegial con el equipo de Cal State Fullerton, donde se graduó como comunicólogo.

Jarrín le dio confianza

José empezó como comentarista en 1997 con FOX en las transmisiones en español del llamado “Juego de la Semana”. Pero él recuerda gratamente un entrenamiento primaveral de los Dodgers en 2000 ó 2001, cuando el gran Jaime Jarrín le brindó su invaluable confianza al cederle el micrófono.

“Recuerdo que le dijo a Pepe Yñiguez y les dijo a los Dodgers y a mi papá, ‘Yo me siento cómodo tomando estas raras vacaciones en la primavera porque sé que José va a venir y lo va a hacer bien’.

“Fue una semana completita trabajando con Pepe en Vero Beach (Florida) y una cosa que jamás olvidaré, porque si Jaime Jarrín confió en mí, yo también tenía que confiar en mí mismo y seguir mejorando”, comparte Mota.

José, nativo de Santo Domingo, trabajó como cronista y analista de radio en español de los Angels de 2002 a 2009; analista de radio en inglés del equipo de 2010 a 2012. Su rol fijo actual es el de analista de color en las transmisiones de televisión en español, además de ser uno de los conductores de los programas previo y posterior a los juegos de los Angels en inglés por Fox Sports West. Y por último se presentó su oportunidad de hacer jugada a jugada en inglés.

“Me sentía preparado para hacerlo. El hecho de hacer historia significa muchísimo para mí, porque yo diría que principalmente siendo latino uno tiene que seguir pensando que no hay límites”, comenta. “No importan las circunstancias ni la política, ni quién sea el jefe, qué equipo, sino que hay que tener una mente abierta y esforzarse, hacer lo mejor de uno... y cuando se nos da esa oportunidad, con la gracia de Dios, aprovecharla”.

José hizo un estupendo trabajo en las recientes transmisiones de radio en inglés, lo cual por supuesto no es nada sencillo, y ahora de una u otra forma su nombre estará en el recinto de los inmortales.