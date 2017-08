Cierra en grande la temporada de verano

Disfruta en grande de este fin de semana largo y despídete del verano entre conciertos, festivales y películas al aire libre

La temporada veraniega llega a su fin, pero antes de dar la bienvenida al otoño, despídete por todo lo alto de los días de sol, playa y barbacoas aprovechando las últimas proyecciones de películas gratis al aire libre, conciertos y festivales en toda la ciudad.

Disfruta en grande de este fin de semana largo de Labor Day con actividades para toda la familia. A continuación te presentamos algunas de las que no te puedes perder y que harán más fácil la transición a la próxima estación.

Jueves 31

Concierto: Helado negro

El cantante y guitarrista Roberto Carlos Lange, conocido como ‘Helado negro’, trae su propuesta multicultural al Museo de Arte Moderno (MoMa). El concierto forma parte de la serie ‘Summer Thursdays’. Helado negro, quien canta en inglés y en español, es un artista alternativo radicado en Brooklyn. De origen ecuatoriano y quien también ha trabajado en artes visuales en medios como el video y la escultura, mezcla en su música ritmos latinos y sonidos electrónicos. A las 6:30 en el Sculpture Garden del museo, 11 West, 53 street.

Información: http://www.moma.org

Festival de monociclo

Desde hoy la ciudad se convertirá en un paraíso para ciclistas con la apertura del New York City Unicycle Festival. Este evento anual que completa su octava edición, trae una agenda llena de emociones durante cuatro días de retos sobre una sola rueda. El festival reunirá a los amantes del ciclismo, estrellas mundiales, principiantes, acróbatas y apasionados de los deportes extremos. Este encuentro ofrecerá presentaciones especiales y la oportunidad de participar en clases, concursos y talleres. La aventura ciclística tiene como punto de reunión Battery Park desde donde los participantes se trasladaran a Central Park. A las 10 a.m.

Información: http://www.nycunifest.com

Viernes 1

Cine al aire libre en Oculus Plaza

Disfruta de una película romántica al aire libre. Entre las diversas opciones que puedes encontrar en los cinco condados de la ciudad figura una serie gratuita de películas que tiene como escenario las afueras del Oculus Plaza, en el área de Word Trade Center. Las cintas de esta selección han sido tituladas “Tribeca Drive-In: Dinner and a Movie on Oculus Plaza,” y fueron elegidas por expertos del Festival de Cine de Tribeca. Este viernes puedes ver el clásico ‘Breakfast at Tiffany’s (1961). Las puertas abren a las 5 p.m., y la película se proyectará a las 7 p.m. Puedes traer meriendas o comprar aperitivos en alguno de los establecimientos en la plaza. Previo a la cinta habrá una presentación especial con el cantante y compositor Bucky Hayes. Gratis.

Información: http://www.tribecafilm.com

Sábado 2

Concierto: Banda El Recodo

Baila toda la noche a ritmo de una de las agrupaciones más representativas de la música de banda y grupera, La Banda El Recodo. El grupo, ganador de dos premios Grammy Latino y conocido como ‘La madre de todas las bandas’, estará este fin de semana en la ciudad agotando dos funciones, esta noche en Brooklyn y mañana en un pasadía completo en El Bronx. El Recodo, que tiene alrededor de 70 años de historia, también estará acompañada por su agrupación hermana Los Eecoditos, el grupo Los amos y DJ Kandela. Esta noche desde las 8 p.m., hasta las 3 p.m., en Salón Brooklyn, ubicado en el 170 53rd street. Entradas $ 50

Información: http://www.ticketweb.com

New York City Burger Festival

Una hamburguesa es sin duda una de las opciones gastronómicas más populares del verano, pero todavía no tienes que despedirte de esta típica comida americana. El New York City Burger festival ofrecerá hamburguesas de pescado, de pavo, de carne de res o simplemente de vegetales, para que sin importar la preferencia puedas saborear las más deliciosas propuestas culinarias entorno a esta popular comida. El evento que se prolongará todo un día, trae además juegos de mesa, como ping pong, entre otras atracciones. Los organizadores del evento advierten que habrá montañas de papas fritas, océanos de kétchup y cascadas de cerveza. En el Hangry Garden, 1082 Flushing Avenue en Williamsburg, Brooklyn. Desde las 10 a.m., hasta las 10 p.m. Entradas desde $35

Información: http://www.eventbrite.com

Domingo 3

Concierto: El Gran Combo de Puerto Rico

Aprovecha los últimos días para disfrutar de la playa y repasa además junto a El Gran Combo de Puerto Rico sus más grandes éxitos en el anfiteatro de Coney Island. La agrupación, también conocida como ‘La universidad de la salsa’ y con 55 años de trayectoria, ha sido escuela de los más importantes exponentes en el género. Entre los temas más populares de su repertorio figuran ‘Ojos chinos’, ‘Un verano en Nueva York’, Las hojas blancas’ ‘Y no hago más na’’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’,’ y ‘Goyito Sabater’. En el anfiteatro de Coney Island, ubicado en el 3052 West de la calle 21. A las 7 p.m. Desde $30.

Entradas: http://www.ticketmaster.com

Día brasileño en Nueva York

Sumérgete en la cultura brasileña durante el ‘Día brasileño en Nueva York’, el evento tendrá como escenario la zona de ‘Little Brazil’, en la calle 46, entre la sexta y séptima avenidas, cerca de Times Square. Esta celebración, que cumple 33 años, pondrá de manifiesto los colores verde y amarillo de la bandera de la referida nación sudamericana y se extenderá 25 bloques en toda el área. Disfruta junto a toda la familia de caravanas, comidas y música en vivo, desde las 11 a.m., hasta las 7 p.m.

Información: http://www.brazilianday.com

Miércoles 6

Concierto: Julieta Venegas

Disfruta de los éxitos de la cantante mexicana Julieta Venegas quien regresa a la ciudad con su más reciente álbum ‘Algo sucede’. El día siguiente a esta función (el día 7) será una fecha especial para la cantante de ‘Dime si’ y ‘Limón y sal’, luego de su presentación en Nueva York, Venegas actuará en el Berklee Performance Center de Boston, en donde será reconocida por el Berklee College of Music con el Master of Latin Music Award. Se trata de un reconocimiento que la prestigiosa institución entrega desde 2014 a figuras latinas influyentes. En The Town Hall 123 West de la calle 43 (entre las avenidas Sexta y Broaway). A las 8 p.m. Desde $52.

Entradas: http://www.thetownhall.org