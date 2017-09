Actores lamentan cáncer de Guillermo del Bosque

La noticia impactó a sus amigos

La noticia de que el productor Guillermo del Bosque padece cáncer impactó a sus amigos.

A través de un comunicado, dirigido al conductor Javier Posa y a los medios de comunicación, Del Bosque anunció que en los próximos meses se someterá a un tratamiento para combatir la enfermedad.

“En los últimos meses me sometí a varios estudios médicos debido a molestias que venía padeciendo, hoy puedo confirmar que es cáncer.

“Pero con toda la fe en Dios, el amor incondicional de mi familia y el apoyo de mis amigos he iniciado ya un tratamiento intenso en los siguientes seis meses para buscar curarme y salir adelante de esta enfermedad“, se lee en el comunicado.

Aunque no aclaró qué tipo de cáncer padece, aseguró que seguirá activo y trabajando en sus proyectos, en la medida que el tratamiento se lo permita.

Pese a que mantiene una estrecha relación con el productor, Jorge “El Burro” Van Rankin, éste no podía creerlo, pues sabe que mantiene una vida muy sana y sin excesos.

“Es el tipo más sano que conozco. Somos amigos desde hace 30 años y el tipo no toma ni una gota de alcohol, no sabes lo sano que es. Es más, yo le decía: ‘Ya chavo vamos a echarnos unos tequilas’, y en 30 años dos veces lo he emborrachado.

“Pero él se guarda sus cosas personales en privado. Es mi hermano Memo, y lo adoro. Diario hablamos y nos escribimos por WhatsApp y nunca me ha dicho nada de nada”, declaró Van Ranking.

Wendy Braga, quien trabajó en las últimas dos temporadas de la serie Nosotros los Guapos, confirmó que durante las grabaciones jamás se quejó y siempre contagiaba al elenco de optimismo y ganas de trabajar.

“Yo lo considero un hombre inteligente y un hombre de Dios, y, teniendo esas dos virtudes y con el respaldo de toda su familia que lo adora, va a salir adelante y seguramente va a estar bien“, dijo la actriz.

POR: Arturo Perea