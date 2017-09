Jóvenes con DACA: “Ahora no sé qué va a pasar con mi vida”

Con la decisión de Trump de poner fin a DACA, jóvenes beneficiarios sienten frustración, temor e incertidumbre sobre su futuro porque ‘La Migra’ tiene todos sus datos

El anuncio que hará este martes el presidente Donald Trump sobre el plan migratorio conocido como DACA, y que según fuentes de la Casa Blanca será poner fin a esa protección que ampara a unos 800,000 jóvenes en todo el país, dejó un mal sabor de boca entre los beneficiarios del alivio que fue otorgado en el 2012 bajo la administración Obama. Uno de ellos es la mexicana Yatziri Tovar, de 25 años, quien llegó a Nueva York con sus padres cuando apenas tenía dos años y quien había encontrado en DACA una herramienta que le había hecho más fácil su vida.

“DACA me había cambiado la vida de manera increíble porque me ayudó a tener un permiso de trabajo, justo cuando estaba en la universidad, y pensaba qué sentido tenía estudiar si al final no podría trabajar”, comentó la joven graduada en ciencias política, quien tras enterarse de la decisión de Trump ahora tiene mucha incertidumbre y un mar de dudas sobre su futuro.

“Gracias a eso me puedo mantener sola, recientemente me mudé de la casa de mis padres y logré esa independencia que antes de DACA no podía tener, pero ahora no sé qué va a pasar con mi vida”, se lamentó la Tovar, quien confesó que tras enterarse del anuncio que hará el Presidente ahora muchos temores la asaltan.

“Tengo un pongo de pánico. Todavía no tengo miedo porque tengo fuego dentro de mí para pelear lo que venga, pero creo que con tanta ansiedad me están saliendo más canas de las que tengo y mi gran pregunta ahora es qué van a hacer con toda esa información que tienen sobre nosotros”, manifestó la joven, quien trabaja en el consulado mexicano de Nueva York.

“Nosotros les dimos toda nuestra información, de dónde crecimos, dónde vivimos, cuándo entramos, y ahora lo que uno piensa es ¿me van a poner en proceso de deportación?, ¿me van a quitar mi permiso de trabajo?, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida?, pues he logrado tanto y es como si me lo quitaran y me dejaran en el piso de un día para otro”.

70,000 afectados en NY

Pero Yatziri, al igual que los casi 70,000 jóvenes en en Nueva York que se estima están beneficiarios con DACA insisten que este es el momento para que el Congreso actúe y demuestre que está por encima de Trump.

“Es el tiempo de que hagan algo porque DACA tampoco era algo permanente. Es el momento de que se pase el Dream Act que nos da cierto camino a la ciudadanía”, dijo la joven, advirtiendo que jamás apoyó el canje de dejar vivo DACA y dar recursos para el muro fronterizo.

“Nosotros no nos vamos a vender solamente para beneficiarnos a nosotros mismos. Al final de día también estamos peleando por nuestros padres y nuestras comunidades y no vamos a permitir que Trump juegue con nosotros”, dijo la mexicana, criticando la consideración de Trump de dejarlos permanecer en el país hasta que se venzan sus permisos de trabajo.

“Cómo es que voy a organizar mi vida en un país que deje a los 2 años, cuando mi vida está aquí. No sé cómo levantaría mis cosas y me mudaría y separarme de mis hermanos, que son ciudadanos aquí y de mis padres. Prácticamente es imposible que agarre mis cosas y me vaya en dos años”, advirtió la inmigrante. “Acá me quedo y vamos a seguir luchando”.

“Quedé como un zombi”

Asimismo, Antonio Alarcón, quien llegó a Nueva York cuando tenía 10 años y quien cursa último semestre de su carrera como cineasta, dijo que la decisión de Trump lo dejó como un zombi.

“Tengo más de la mitad de mi vida en este país y DACA me dio la oportunidad de viajar libremente sin temor a la deportación y poder reunirme incluso con mi familia en México después de tantos años de separación familiar”, dijo el joven. “Pero ahora con este señor, que es una persona que no tiene escrúpulos, que es xenofóbica y racista, aunque parezca que nada sirve, vamos a seguir luchando, y esperemos que sean cuatro años o menos que esté en la Presidencia”.

Alarcón, quien además se ha convertido en activista de juventudes en la organización Make the Road Nueva York agregó que pese a la frustración que siente por el fin de DACA, tiene esperanza en el lado legislativo.

“Siento que van a hacer algo, pues incluso su propio partido está yendo en contra de Trump. Líderes del Senado han dicho que hay que apoyar a los dreamers. El 70% de la ciudadanía dice que hay que darnos una oportunidad y hasta Paul Ryan, que había dicho que DACA era anticonstitucional, pidió que no lo quite”.

El mexicano reconoció además que los próximos años van a ser una etapa muy difícil para quienes perdieron los beneficios de DACA, advirtió que urge seguir en la lucha.

“Siento la frustración y ansiedad de otros jóvenes, pero ya sé que significa ser indocumentado, o ser rechazado y con esa fuerza sé que la vida sigue y voy a dar la batalla hasta el final, porque este es mi hogar y he vivido aquí por muchos años”, dijo el antiguo “Dacamentado”.

“No va a ser tan fácil como llegar a nuestras casas y sacarnos de este país porque Trump no está por encima de la ley. Tenemos derechos y no es que estemos retando al gobierno pero vamos a defender lo que nos merecemos”.

DACA en cifras: