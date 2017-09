Sentencian a hijo de Pepe Aguilar y se salva de ir a la cárcel

José Emiliano enfrentaba una pena máxima de 40 años

Hoy el hijo de Pepe Aguilar, José Emiliano, fue sentenciado tras intentar ingresar a personas ilegalmente a Estados Unidos.

El juez dictaminó que José Emiliano tuviera tres años de libertad condicional en donde se tendrá que presentar a firmar y realizar pruebas toxicológicas. Además tendrá que pasar seis meses en un centro de rehabilitación.

Pepe Aguilar se mostró contento tras el veredicto y dijo: “Hay una felicidad de que mi hijo no esté en la cárcel y también una responsabilidad tremenda de ayudarle en lo más que se pueda. Estamos muy contentos con la decisión del juez, que si hubiera decidido otra cosa no se si estuviéramos contentos pero lo hubiéramos acatado al cien por ciento porque yo creo en la justicia, creo en la ley y estamos a su completa disposición”.

Hijo con abs (Emiliano) Y padre orgulloso. Va a andar al rato en el Telmex. Y busca novia. 😉 A post shared by Pepe Aguilar (@pepeaguilar_oficial) on Jun 15, 2013 at 2:15pm PDT

José Emiliano evitó pisar la cárcel que por su delito pudo haber pasado 40 años tras las rejas, que sería la pena máxima. El abogado del joven, Jeremy Warren, dijo que el juez “tiene corazón” y entendió que todos cometen errores.

De acuerdo a El Universal, durante el juicio José Emiliano dijo haberse afectado tras el divorcio de sus padres, y esto es lo que dijo el intérprete de “Miedo” sobre el tema:

“Yo creo que todas las personas sufrimos de algo, una separación de tus papás no te va hacer cometer cosas como las que él hizo. Yo creo que cada individuo tiene sus decisiones y tiene sus lecciones en la vida. Bendito Dios que nadie salió lastimado. Yo no tenía la mejor idea de lo que estaba sucediendo, él no vivía conmigo y no me estoy quitando ninguna responsabilidad, es la verdad. Ahora lo voy a apoyar y estaré con el para lo que necesite“, puntualizó.