Ayudaron luego del huracán Harvey, hoy están en riesgo de ser deportados

Indocumentados que sobrevivieron el paso del huracán Harvey hoy temen de un peligro mayor

El temor crece para muchos damnificados y rescatistas indocumentados luego del trágico paso del huracán Harvey por el estado de Texas.

La historia de cinco jóvenes jóvenes indocumentados recorre hoy las redes luego que se convirtieron en efectivos y valientes rescatistas tras la inundaciones en Houston y sus inmediaciones, reporto la revista Time.

Karla Perez y Omar Hernandez dos dacamentados crearon lineas telefónicas de emergencia con el fin de enviar a voluntarios en operaciones de rescates a las zonas más afectadas por la inundaciones.

Durante días las hermanas Karen y Paola Ramírez cocinaron alimentos para los damnificados atrapados en sus casas por culpa de las fuertes inundaciones en la ciudad de Houston mientras que Omar Pérez un dreamer de 27 años trabajó sin descanso durante dos día para ayudar en la acomodación de recién nacidos y ancianos en el refugio del George Brown Convention Center en Houston.

Todos, ademas de un gran sentido de altruismo y ayuda por la comunidad, tenían algo en común. Son beneficiarios del programa de acción diferida DACA, el cual el presidente Trump eliminó el día de ayer.

Durante los años, todos ellos, habitantes de Houston han estado protegidos de la deportación gracias a DACA. Sin embargo en escasos seis meses todo puede cambiar para ellos y sus familias si el Congreso no logra solucionar satisfactoriamente el futuro de los “Dreamers” en todo el país.

De los 800,000 jóvenes indocumentados beneficiarios de DACA, 124,000 de ellos viven en Texas, gran parte de los cuales habitan en Houston la ciudad más afectada por el huracán Harvey.

Es así como mucho de los “Dreamers” que se volcaron rápidamente en las labores de rescate y limpieza de la zona sienten que su situación tras el paso de huracán Harvey está nuevamente en peligro.

“¿Cómo puedo ayudar? ¿A quién ayudo? ¿Cómo les puedo ayudar?” esas fueron las preguntas que cientos de Dreamers en Texas en los foros de ayuda tras el paso de Harvey. Hoy un día después del trágico anuncio del gobierno de que terminaría con DACA los dreamers de este estado se sienten nuevamente un peligro inminente.

Y es que el miedo no es infundado ya que Texas, a espera que entre en rigor la ley SB-4 “muéstrame los papeles”, sería el estado más hostil contra los ex Dacamentados en caso de que en seis meses el congreso no logre solucionar satisfactoriamente su situación migratoria. Una complicada misión en la que llevan trabajando desde hace 12 años sin éxito alguno.