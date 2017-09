Justin Bieber da esperanzas a los fans de One Direction

El cantante canadiense está convencido de que sus fans volverán a verles juntos en un escenario

Justin Bieber no ha dudado en insuflar esperanzas a todos aquellos fans de One Direction que sueñan con ver al cuarteto reunido de nuevo, ya sea sobre los escenarios o con el lanzamiento de nuevo material discográfico. Tanto es así, que el canadiense está convencido de que sus compañeros de profesión, con los que solía mantener una estrecha relación, resucitarán en algún momento la banda que les catapultó al estrellato.

“Ya no les veo ni hablo con ellos tanto como antes, pero estoy seguro de que volverán a trabajar juntos en algún momento. De vez en cuando les envío mensajes a un par de ellos, y aunque sé que cada uno está ahora demasiado ocupado con sus propios proyectos, creo que One Direction volverá a existir”, explica el intérprete en conversación con el diario The Sun.

Por otro lado, el astro del pop se ha mostrado mucho más cauteloso a la hora de predecir cuándo se materializará ese esperado reencuentro, limitándose a afirmar que sus seguidores tendrán que armarse de paciencia antes de que Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson se animen a resolver aquellos “asuntos pendientes” que tienen con ellos.

“No estoy diciendo que vaya a ocurrir pronto, pero es que han sido muy grandes y muy importantes. Tienen millones de fans que quieren verles juntos de nuevo y pienso que todavía tienen asuntos pendientes tanto con sus admiradores como con la propia banda“, asevera en la misma entrevista.