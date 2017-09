Nissan Leaf 2018 con nuevo diseño moderno y 150 millas de independencia

El totalmente nuevo Nissan Leaf 2018 debutó hoy en ceremonias simultáneas celebradas en Tokio y Las Vegas con un nuevo diseño moderno rango de hasta 150 millas por carga de batería, más potencia y lo más avanzado de la tecnología…

La nueva generación del auto 100% eléctrico de Nissan, que saldrá a la venta en los 50 estados de Estados Unidos a principios de 2018, tiene ahora el equivalente de 147 caballos de fuerza y 236 libras de torsión por pie lineal, con lo que ofrece una experiencia de manejo con gran aceleración.

“Cuando lanzamos el LEAF en 2010 se convirtió de inmediato en el auto eléctrico de producción masiva más accesible en el mundo”, dijo José Muñoz, Director de Nissan Motor Co., Ltd. Y Presidente Ejecutivo de Nissan North America, Inc. “La ecuación del valor con el nuevo LEAF es ahora más importante, gracias a un precio base (Manufacturers´s Suggested Retail Price, MSRP) por debajo de $30,000, un precio más bajo en comparación con el LEAF que está actualmente en el mercado, pero con un auto más potente, más alcance y tecnología, todo envuelto en uno atractivo nuevo diseño exterior e interior”.

Además de las 150 millas de rango de independencia por carga de batería, mejor aerodinámica exterior y más espacio interior, el nuevo Nissan LEAF cuenta con la tecnología de asistencia al conductor ProPILOT™ Assist y el e-Pedal.

Esta última tecnología le permite al conductor controlar la velocidad y el frenado con un solo movimiento y recargar la batería al mismo tiempo.

Se trata del primer paso en el relanzamiento de la plataforma de autos eléctricos de Nissan que continuará con la presentación de un modelo totalmente nuevo en 2019, que contará con más poder del motor y capacidad de la batería.

“Este nuevo LEAF no solo es el más reciente símbolo del liderazgo de Nissan con los autos eléctricos y la culminación de todo lo que hemos aprendido tras más de dos mil millones manejadas en todo el mundo en situación de vida real, la retro alimentación de nuestros clientes en todo el mundo y en particular de los de Estados Unidos”, agregó Muñoz.

Nissan ha vendido más de 112,000 unidades del Nissan LEAF en Estados Unidos y más de 283,000 en todo el mundo.

La nueva generación del Nissan Leaf tendrá sus primeras apariciones la semana próxima durante eventos en ocho ciudades de Estados Unidos durante la National Drive Electric Week, de la que el Leaf ha sido patrocinador durante tres años consecutivos.

Nissan Leaf 2018, ficha técnica

Las cifras se basan en la información más reciente disponible de Nissan. Algunos datos pueden cambiar más cerca de la fecha de su salida a la venta.

Largo: 176.4 pulgadas

Ancho: 70.5 pulgadas

Alto: 61.4 pulgadas

Distancia entre los ejes: 106.3

Ancho de los ejes: 60.6 (delanter) 61.2 (trasero) Modelo S

Altura del piso: 5.9 pulgadas

Coeficiente aerodinámico: 0.28

Llantas / Neumáticos: De acero de 16 pulgadas – 205/55R-16 o De aluminio de 17 pulgadas – 215/50R-17

Capacidad de carga: 23.6 pies cúbicos

Peso al vacío: 3,433 – 3,508

Capacidad de pasajeros: 5

Batería: De ion litio

Capacidad: 40kWh

Motor eléctrico: EM57

Potencia máxima: 147 caballos de fuerza @ 3283~9795 rpm

Torsión: 236 libras por pie lineal @ 0~3283 rpm

Rango de independencia por carga de batería: 150 millas

Tiempo de carga de la batería: 16 horas (3kW) – 8 horas (6kW)

Tiempo de carga rápida: De alerta a 80% en 40 minutos