Arrecia la batalla por el puesto de concejal por el Distrito 21

Con señalamientos mutuos, Hiram Monserrate y Francisco Moya, intentan convencer a los votantes de Corona, Flushing y Elmhurst, que son la mejor opción para suceder en el cargo a Julissa Ferreras

El Distrito 21 de Queens, conformado por Corona, Elmhurst y partes de Flushing y Jackson Heights, es escenario de una de las batallas políticas más calientes con miras a las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre, en la cual se escogerá al candidato demócrata para ser concejal y representar esa zona en el Concejo Municipal, cargo que actualmente ostenta Julissa Ferreras y quien decidió no buscar la reelección.

Y aunque inicialmente había cinco candidatos inscritos, tras ser rechazados tres de ellos por fallas en su registro, en la carrera solo quedaron el exconcejal y exsenador estatal Hiram Monserrate y el asambleísta estatal Francisco Moya, quienes libran un enfrentamiento intenso para salir airosos. El distrito cuenta con 42,681 votantes demócratas registrados, pero los candidatos saben que considerando el enorme índice de abstencionismo, la curul se ganará con menos de 5,000 votos y hasta último momento, cada quien, a su estilo, trata de convencer a los electores.

“Yo voy a dar la sorpresa el 12 de septiembre porque soy el único candidato que tiene experiencia real en obtener resultados para la comunidad en vivienda asequible y defensa de los inmigrante. Fui pionero de la orden ejecutiva 41 para establecer a Nueva York como ciudad santuario desde 2003”, afirmó muy convencido Monserrate.

En su intento por volver al ruedo legislativo, el político de 50 años se ha asegurado que su distrito sepa que está en campaña, poniendo carteles por todas partes, repartiendo volantes y hasta llevando a zonas concurridas de Corona camiones con música y voluntarios que invitan a la comunidad a votar por él.

Pero ante la gran duda de muchos electores, como el colombiano John Lozano, quien se niega a darle su voto a Monserrate por haber estado envuelto en un hecho de violencia doméstica en el 2008 con su entonces pareja, y por haber sido condenado a dos años de cárcel por hechos de corrupción cuando era senador estatal, el exuniformado pide que le den una segunda oportunidad, por encima de su contrincante.

“Moya ha servido como un títere y una marioneta y no ha traído ni tan siquiera un resultado que se le pueda ver a la comunidad”, afirmó Monserate. “A los que todavía tienen dudas les digo que todos somos seres humanos y que hay períodos de nuestra vida donde todos cometemos errores. Yo ya pagué por mis errores y la tormenta está en mi pasado, ahora yo viro hacia el horizonte, tengo más edad y más sabiduría”.

Monserrate también ha prometido que si los electores le otorgan el perdón y lo ponen de nuevo en el Concejo Municipal, seguirá trabajando contra la rezonificación de Willet Points y la recuperación de la avenida Roosevelt, a la que define como “una vergüenza de los funcionarios que la representan”, por sucia y desordenada. También quiere mejorar la seguridad en el distrito. “Tenemos 100 oficiales de policía menos y el crimen ha aumentado en nuestro sector”, afirma.

Y al ser consultado sobre si apoyaría un proyecto de ley que promueve el concejal Ritchie Torres para que quienes han cometido actos de corrupción y fraude no puedan aspirar a puestos políticos, Monserrate dice desde ya que no le daría su voto a esa iniciativa. “No voy a ser hipócrita. No podría apoyar algo así”.

El otro lado

Al otro lado de la balanza, sin tantos carteles ni publicidad, manejando una campaña más mesurada que en opinión de algunos electores como Yolanda García, se ha promovido “sin la fuerza y el ruido que se necesita”, está Francisco Moya, convencido de no permitir que Monserrate llegue al Concejo y poder desarrollar por completo el plan que tiene para su distrito.

En su proyecto político, Moya tiene planeado acelerar la construcción de escuelas y reducir el tamaño de las clases, aumentar la seguridad pública en el parque Flushing Meadows, aliviar de impuestos sobre la propiedad a propietarios mayores y salvar a pequeños negocios de la avenida Roosevelt y Junction Blvd.

Asimismo, quiere detener desarrollos urbanísticos excesivos, crear permisos de estacionamiento residenciales y dar prioridad a la construcción de viviendas asequibles para familias y personas de la tercera edad.

Y sobre su oponente, quien lo acusa de no vivir en el distrito, el asambleísta de origen ecuatoriano asegura que está convencido de que por más ruido que Monserrate esté intentando hacer para que le perdonen sus pecados, los votantes se harán oír el próximo martes y Moya ganará el pulso.

“Él es un candidato fracasado, fallido y moralmente incapaz de reunir las competencias para cumplir correctamente sus peticiones electorales”, dijo el candidato. “Hiram es un criminal violento y corrupto que no tiene lugar en cargos públicos”.

Apoyo dividido

Pero entre los residentes del Distrito 21, el apoyo está dividido y algunos como la ecuatoriana Laura Matute, quien vende helados en la avenida Roosevelt con Junction, gritan sin dudar su apoyo a Monserrate.

“Tenemos que apoyarlo porque él sí ha hecho cosas por la gente pobre cuando ha estado en sus cargos, y a los que lo critican por sus problemas que tuvo tenemos que entender que nadie es perfecto y todos cometemos errores”, afirma la mujer, quien vive en Corona hace 24 años y le pide al nuevo concejal que sea elegido que ayude a mejorar la seguridad de la zona y a que no sigan subiendo los precios de las rentas.

Igual opinión tiene Cecilia Velásco, quien le dará su voto a Monserrate, porque confiesa no conocer a Moya. “A él ya lo conocemos por aquí y sabemos que si hace cosas por uno, y ojalá que trabaje más por la seguridad y las viviendas”.

Otros como Jonny Flóres, quien trabaja horneando pan en la panadería Tulcingo, se muestra contrario a que en el Concejo los represente alguien que purgó condena por fraude.

“Yo creo que el que suba debe estar limpio y que trabaje para que nos aumenten el salario y haya defensa de los trabajadores”, aseguró el mexicano.

Agustina Vélez, se suma a ese sentir y no oculta su apoyo a Moya. “Estamos orgullosos de apoyar a Francisco Moya por el Concejo Municipal hoy porque tiene un extenso récord de lucha por comunidades de inmigrantes y trabajadores en Queens y en todo nuestro estado”.

Y en el restaurante “Taste of Italy”, Christian Bermejo comenta que gane quien gane los comicios del martes, urge que el nuevo concejal siga trabajando por los más pobres.

“Lo que uno se gana ya no alcanza ni para pagar la renta. Tienen que hacer más por la vivienda para la gente de bajos recursos, mejorar las pagas y la educación en la zona”.

La actual concejal del Distrito 21, Julissa Ferreras, de origen dominicano y quien decidió no buscar su reelección, ha sido una dura crítica de las aspiraciones políticas de Monserrate en estas elecciones por su historial legal, también hizo público su apoyo a Moya.

“Yo lo estoy apoyando rotundamente porque tiene la experiencia correcta y necesaria, al igual que el mejor plan para nuestra comunidad”, dijo Ferreras. “Ya hemos visto las mentiras y los escándalos del otro candidato. Francisco continuará invirtiendo en nuestras escuelas, centros para nuestros envejecientes, y creará trabajos para nuestra comunidad”.

