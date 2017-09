El “truco secreto” de las papitas fritas con el que te “estafan” en McDonald’s

Especialmente, para ti que las pides en combo “agrandado”

Bastó una publicación en Reddit para que se “cocinara” la controversia.

El post preguntaba: “¿Qué te piden en el trabajo que ocultes a los clientes?”.

Fue entonces cuando exempleados de la cadena de comida rápida McDonald’s se explayaron y revelaron lo que sería el “truco” impuesto por la empresa para dar menos papitas fritas.

“Trabajé en McDonald’s y me enseñaron a apretar la base del cartón justo cuando echaba las papas fritas para que pareciera que estaba lleno, aunque no lo estuviera”, señaló uno de los extrabajadores, identificado como ExperiMENTALbunny.

Agregó que, en una ocasión, se sintió avergonzado cuando un cliente le reclamó la poca cantidad de papitas fritas.

“Me quedé impresionado y avergonzado. Han pasado 7 años y todavía puedo ver su cara”, aseguró.

Psychoopiates, otro usuario del sitio, confirmó la supuesta estafa. “Odiaba tener que hacerlo y básicamente me negaba. Nunca me despidieron por ello, pero varios clientes me preguntaron qué horario llevaba la semana siguiente para que me tocara a mí echarles las patatas”, aseguró.

Pero otros salieron en defensa de la cadena y negaron que los obligaran a realizar el “truco”. Un usuario, por ejemplo, dijo que en Italia ponen muchas patatas, lo que hace entender que no ocurre en todos los establecimientos.

La cadena, por su parte, rechazó la alegación.

“La noción de un truco secreto es absolutamente falso”, dijo Terri Hickey portavoz de la compañía. “Hemos establecido estrictos procedimientos para asegurarnos que las cajas y bolsas sean llenas apropiadamente para que nuestros consumidores disfruten de nuestras famosas papas al máximo”.