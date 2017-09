Hulu incursiona en el mercado de las series originales

Se levanta con fuerza la empresa que busca competirle a Netflix

Las series de Netflix han contado con una excelente reputación. La empresa ha ganado con esfuerzo la lealtad de sus usuarios. Lanzarse con producciones originales al mercado, ofreció en su momento un servicio innovador de alta talla, tanto en series como en películas. Shows como Stranger Things, House of Cards y Narcos, han sido algunos de sus fuertes.

Ahora Hulu, el tercer proveedor de películas más fuerte en los Estados Unidos, monta la competencia. Con una inversión de US$2,500 millones de dólares busca crear sus propios contenidos y subir en los listados de mercado.

¿Le has dado vueltas y vueltas a las producciones que hay en Netflix pero a veces no encuentras el contenido para tu gusto? Esto ya no será un problema.

Bien dice el dicho popular “en la variedad está el placer”. Mientras para las empresas resulta una fuerte razón de competencia en el mercado, para los usuarios se traduce como una excelente noticia. El usuario gana con la competencia entre las empresas, porque esto garantiza mayor variedad de contenidos.

¡Ahora sí, a disfrutar de los mejor del séptimo arte, porque lo que tendremos será variedad!

A quienes gastamos horas viendo el show que nos atrapa, nos queda perfecto que las empresas compitan, así que bienvenidos los nuevos competidores.

En los próximos meses se espera que Hulu lance por lo menos 7 series originales.

¿Capturará Hulu al mercado que no está del todo satisfecho con la parrilla de Netflix? Amanecerá y veremos, con expectativa miles de usuarios esperarán las nuevas series en la web.