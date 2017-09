Constructor ecuatoriano cae desde rascacielo de Manhattan

El hombre, de 43 años y padre de cinco hijos, se precipitó al vacío desde un piso 29 en un edificio en construcción en el Distrito Financiero

Momentos de alarma y dolor se vivieron este jueves alrededor de las 9:15 de la mañana en un edificio en construcción en Maiden Lane, entre las calles South y Front, en el Bajo Manhattan, cuando un trabajador se precipitó al vacío desde el piso 29 callendo sobre uno de los andamios en el primer piso.

La víctima fue identificado como Juan Chonillo, un ecuatoriano de 43 años, residente en Queens, quien aparentemente perdió el equilibrio al tratar de engancharse al gancho de seguridad, callendo desde la plataforma en la que estaba trabajando en el piso 29 de la torre residencial de lujo 1 Seaport, debido a que esta estaba sacudiéndose, según dijeron a las autoridades otros trabajadores que fueron testigos del fatal accidente.

Chonillo fue hallado inconsciente con numerosos traumatismos corporales y declarado muerto en la escena. El hombre deja cinco hijos huérfanos.

Según declaraciones de Thomas Currao, subdirector del departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el constructor “llevaba puesto el arnés de seguridad” cuando fue encontrado.

Un portavoz del Departamento de Edificios dijo que Chonillo y los otros constructores, empleados por el contratista Pizzarotti IBC, estaban instalando molduras were installing molds in which to pour concrete for the 29th floor of the tower at the time of the accident.

Otro trabajador de la obra dijo al New York Post que escuchó un grito cuando estaba saliendo de un baño portátil. “Un grito fuerte como el infierno y luego con golpe seco, como si su cuerpo hubiera rebotado”, dijo el hombre que solo fue identificado como James, de 65 años.

Según él, Chonillo no habría estado usando la correa de seguridad y al dar un paso calló directamente al vacío.

El Departamento de Edificios de Estados Unidos había dado una orden de interrupción parcial de la obra debido a una posible violación en la operación de la gúa, según muestran los registros consultados por ese mismo diario.

Los inspectores hallaron que estaban operando una grúa en el lugar sin autorización.

Desde el pasado 3 de enero, según reporta el New York Post, los inspectores han notificado nueve violaciones, de las cuales solo cinco se han solucionado, acumulando hasta 24.000 dólares en multas, de acuerdo con los registros de edificios.

En la tarde del jueves, otros dos trabajadores cayeron dentro de un elevador de cangilones desde la tercera planta del 400 W. 33rd St., en la Novena Avenida, y uno de ellos murió, en lo que serían las muertes 35 y 35 de trabajadores de la construcción en los últimos dos años.

Las muertes de trabajadores de la construcción en el estado de Nueva York van a la par del boom de obras que se están realizando principalmente en la Gran Manzana. Un estudio presentado a principio de año aseguró que desde el 2011 hasta el 2015 las fatalidades pasaron de 33 a 55, y de ellas 25 ocurrieron en los cinco condados.

El informe realizado por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Nueva York, y titulado “Deadly Skyline”, determinó además que el 90% de las muertes fueron causadas por violaciones a las condiciones y normas de seguridad en las obras.