Esposa comparte el secreto para un matrimonio feliz

Hoy en día, estar casado por mucho tiempo es todo un logro

Dependiendo de a quién preguntes, el matrimonio puede ser felicidad o mucho trabajo. Pero, sobre todo, en eso estamos todos de acuerdo, debe ser un trabajo de equipo. De dos.

No se puede negar que la institución del matrimonio se ha vuelto un poco menos sagrada en la historia reciente. Ya no es tan inusual no casarse.

Según el Centro de Investigación Pew, la proporción de estadounidenses no casados es la más baja desde al menos 1920.

Las razones tienen que ver con que las personas permanecen solteras por más tiempo, las mujeres tienen mayor independencia económica y, por supuesto, ¡existe el divorcio!

Con la tendencia a casarse tarde o no casarse, un 50 aniversario de boda se está convirtiendo en más de una anomalía. Algo tan especial que nos resulta extraño.

Por eso, cuando una mujer entró a una joyería buscando un regalo para su 50 aniversario, el vendedor quiso saber cuál era su secreto. Y lo comparatió en Facebook

De acuerdo con la mujer, no se trata de suerte sino de no ser perezoso.

“Los jóvenes sólo se preocupan por una cosa … DINERO … pero ¿qué sucede cuando la estabilidad económica y personal ya no es tan estable?

¿Qué sucede cuando te aburres? Los jóvenes de hoy no quieren luchar por nada. Ni siquiera por la única cosa que cuesta más y dura más tiempo que el dinero, el amor. Encuentre la pasión, dé compasión, encuentre el amor, y vea cómo pasan los 50 años.