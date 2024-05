Momento crucial: ¿cómo van las votaciones este 18 de mayo en ‘La Casa de los Famosos 4’?

El público sigue votando insistentemente para elegir al ganador de ‘La Casa de los Famosos 4’ y la competencia se centra en tres participantes: Rodrigo Romeh, Lupillo Rivera y Maripily Rivera, quienes se disputarían los tres primeros lugares del reality show de la cadena Telemundo.

En este momento tan álgido, las encuestas ayudan a vislumbrar quién podría llevarse el maletín con los $200.000 dólares y, aunque no hay nada definitivo, en el grupo en Telegram Universo Reality quien ganaría este premio sería Rodrigo Romeh.

La encuesta hasta este sábado refleja que el mexicano tiene la preferencia del 47% de los que votaron. Luego de esto, figura Lupillo Rivera, otro fuerte habitante que desde el inicio ha contado con el apoyo de un numeroso público.

Encuesta de ‘La Casa de los Famosos 4’. Crédito: Cortesía

El tercer lugar lo ocuparía Maripily Rivera, actriz boricua que ha tenido un juego duro, en el que no le ha temblado la voz para defenderse de cualquier ataque que hagan en su contra o de algún compañero.

¿Quiénes ocupan los otros lugares según las encuestas de ‘La Casa de los Famosos 4’?

Los últimos puestos están entre Alana Lliteras, quien tiene el 8% de las votaciones. Después, con una diferencia mínima, se disputan Geraldine Bazán, con el 4%, y Aleska Génesis, con el 3%.

Este domingo uno de ellos saldrá de la casa y se completará el grupo de cinco finalistas del programa de telerrealidad.

El jueves de esta semana salió Paulo Quevedo, quien se convirtió en el séptimo finalista de la competencia, un logro para él, debido a que entró pocas semanas antes de que terminara el reality show.

Después de culminar su participación, el actor mexicano dijo: “No voy a mentir, sí tengo un poquito de tristeza, después de tanto tiempo, tanto aspirar a llegar un poquito más a la final, pero me siento liberado, me siento contento por lo que hice, me siento muy feliz de lo que coseché, de cómo me llegaron a conocer y siento que es el ingrediente más importante que me llevo”.

Además de esto, dijo que se queda con muchos aprendizajes. “Todas esas cositas las implemento a mi personalidad porque yo siempre estoy en una búsqueda para ser mejor ser humano cada día”.

