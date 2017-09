Trump incluye a Venezuela entre ocho países con nuevas restricciones de viaje

Las nuevas restricciones incluyeron por primera vez a Venezuela, Chad y Corea del Norte

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump firmó este domingo una proclamación que a partir del próximo 18 de octubre restringirá de forma indefinida el acceso a EEUU de personas de Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria, Venezuela y el Yemen, para castigar su deficiente colaboración en temas de seguridad.

La proclamación de 16 páginas emitida esta noche por la Casa Blanca reemplaza la veda general a seis países de mayoría musulmana que ordenó Trump a través de una orden ejecutiva en marzo pasado. De acuerdo con esa orden ejecutiva, las restricciones de entrada a inmigrantes de seis países musulmanes vencían hoy, mientras que las restricciones a los refugiados de todo el mundo vencerán el próximo 24 de octubre.

Se trata del tercer intento de la Administración en restringir el acceso al país de ciertos inmigrantes, aunque aparentemente no frena un caso pendiente ante el Tribunal Supremo contra la veda musulmana, que tendrá su primera audiencia el 10 de octubre.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios de alto rango de la Administración Trump explicaron que, tras una revisión “global” de las amenazas a la seguridad de EEUU, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio el visto bueno a restricciones “duras” y “precisas” para resguardar la seguridad nacional.

Según el DHS, las prácticas de seguridad de los países en la lista son “inadecuadas”, como sus protocolos para evitar el fraude de documentos; el intercambio de datos, y otros factores de riesgo. Las restricciones se aplicarán de forma escalonada y varían de un país a otro.

La inclusión de Venezuela, Chad, y Corea del Norte se debe a que “esos gobiernos simplemente no están cumpliendo con nuestros requisitos básicos de seguridad”, explicó uno de los funcionarios.

En el caso de Venezuela, las restricciones de viaje solo aplicarán a líderes del gobierno de Nicolás Maduro y sus familiares, precisaron.

“Venezuela fue incluida en la lista porque consideramos que no cooperaba a la hora de verificar si sus ciudadanos suponen una amenaza a la seguridad nacional o pública, no compartió adecuadamente con EEUU información relacionada con seguridad pública y con terrorismo, y como saben, es un país recalcitrante”, subrayó otro funcionario.

“Venezuela no coopera plenamente con respecto a recibir a sus nacionales que están sujetos a ordenes finales de deportación”, y eso es un “asunto importante” para EEUU , porque muchas veces los países dicen que no aceptan a los nacionales por no poder confirmar su identidad, dijo otro funcionario

“Esto es una gran alerta roja para EEUU. Si un país no puede identificar a sus propios ciudadanos, nos preocupa el hecho de que envíen a sus ciudadanos en nuestra dirección, y nuestra capacidad de identificarlos al entrar”, agregó el funcionario, aunque no pudo precisar casos en los que Venezuela haya incurrido en esa práctica.

Los funcionarios indicaron que los países afectados pueden trabajar con EEUU para mejorar su intercambio de información y “recibir un alivio de estas limitaciones y restricciones” de viaje.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor el próximo 18 de octubre y no afectarán a las personas que ya tienen aprobadas sus visas para entrar a EEUU. No obstante, como sucede con otros extranjeros, las autoridades de Inmigración se reservan el derecho de revisar sus documentos en los puertos de entrada.

“Cualquier individuo que tenga un documento de viaje a EEUU valido en estos momentos, esos documentos no serán revocados”, incluyendo visas con múltiples entradas, explicó uno de los funcionarios.

En el caso de Irak, el DHS consideró que ese país no reúne las condiciones básicas de seguridad pero decidió excluirlo de la lista, al igual que Sudán, que antes estaba en la veda musulmana. Sin embargo, los iraquíes que soliciten visa para viajar a EEUU podrían quedar sujetos a un mayor escrutinio para determinar si representan un riesgo para la seguridad nacional.

Consciente de las críticas de grupos defensores de los derechos humanos, los funcionarios insistieron en que las restricciones no son discriminatorias y fueron aprobadas tras evaluar las condiciones en esos países.

De hecho, uno de ellos citó como ejemplo que EEUU concede la residencia permanente a “más de un millón” de inmigrantes cada año, y en el año fiscal 2016, procesó a 390 viajeros que ingresaron al país por aire, mar y tierra.

Según explicaron los funcionarios en la llamada, la proclamación tiene el mismo peso legal que un memorándum u orden ejecutiva, y todos son tipos de “directrices” presidenciales.

Respecto al litigio vigente ante el Tribunal Supremo en contra de la veda a seis países de mayoría musulmana, una funcionaria del DHS dijo que esta noche estarán enviando un documento para informar a la corte sobre la proclamación, y que la Administración continuará “defendiendo vigorosamente la autoridad legal del presidente para emitir ordenes ejecutivas”.