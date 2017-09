El mejor cine centroamericano llega a la Gran Manzana

El Instituto Cervantes acogerá la sexta edición del Festival Ícaro, un estandarte de la cultura hispana en Nueva York

Por sexto año consecutivo, los aficionados al cine en Nueva York tendrán la oportunidad de ver películas premiadas y nuevos estrenos procedentes del festival de cine más importante de Centroamérica: Ícaro, que comenzará el próximo 27 de septiembre y cerrará sus puertas el día 29 del mismo mes.

Acogido por el Instituto Cervantes de Nueva York, situado en el 211 de la calle 49 Este (entre la Segunda y la Tercera Avenida), el festival proyectará más de 10 películas de animación, de género documental y de ficción rodadas en Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala. La entrada será gratuita y las películas se ofrecerán con subtítulos en inglés.

Ícaro New York comenzará el miércoles a las 6 p. m. con una selección de los cortometrajes ganadores del festival que se realiza en Guatemala: ‘Hasta con las uñas’, ‘Anatómicamente Correcto’, ‘Víctimas de Guernica’ y ‘Nada’. Más adelante, a las 7 p. m. tendrá lugar el estreno en Nueva York de la película costarricense ‘Abrázame como antes’ del director Jürgen Ureña, quien estará presente para una sección de preguntas y respuestas y participará después en una recepción patrocinada por Ron Barceló.

El jueves a las 5:30 p. m. se presentará el film ‘Kimura’ de Aldo Rey Valderrama (Panamá) seguido a las 7 p. m. por ‘Los habitantes del aire’ de Ameno Cordova y Pepe Orozco (Guatemala) y el potente documental ‘El Buen Cristiano’ de Izabel Acevedo, una obra que se centra en el juicio al expresidente Rios Mont. Su directora estará presente también para una sección de preguntas y respuestas.

El festival cerrará el viernes a las 6 p. m. con el estreno en Nueva York de ‘Los Ofendidos’ de Marcela Zamora (El Salvador) y a las 7 p. m. con la presentación de ‘Amores Gatos’ de Juanma Calderón (Guatemala-Estados Unidos). La productora María Rondeau estará presente para hablar de la película y participar en una sección de preguntas y respuestas. Al final habrá una recepción patrocinada por Ron Barceló.

Realizado anualmente en Guatemala, el Festival de Cine Ícaro lleva 19 años dando oportunidades a los jóvenes y a los cineastas emergentes de los sietes países de Centroamérica de contar sus historias, darse a conocer al público y representar a su región en los festivales más importantes de todo el mundo. Gracias a esta asociación, dichas historias estarán presentes nuevamente en Nueva York.

Programa

Miércoles, 27 de septiembre

6:00 p. m.

Hasta con las uñas

Tatiana Romero | Nicaragua | 2016 | 30 min

Anatómicamente Correcto

Loco González y Evelyn Price | Guatemala | 2016 | 12 min

Víctimas de Guernica

Ferram Caun | El Salvador | 2016 | 8 min

Nada

Arturo Menéndez | El Salvador | 2016 | 7 min

7:00 p. m. – Película de apertura

Abrázame como antes / Hold Me Like Before – `Presentación en Nueva York

Jürgen Ureña | Costa Rica | Ficción | 2016 | 63 min

Verónica (Jimena Franco), Tato (Camilo Regueyra), Greta (Natalia Porras) y Thalaya (Thalaya) trabajan como prostitutas en Josefina, un barrio de la capital de Costa Rica. Sus pasos se entrecruzan en medio de vidas tan solitarias como inciertas, en las que buscan desesperadamente una familia a la que sentir como propia.

Jueves, 28 de septiembre

5:30 p. m.

Kimura – Presentación en Nueva York

Aldo Rey Valderrama | Panamá | 2016 | 90 min

Armando regresa años después queriendo disculparse, pero todo ha cambiado: su padre ha muerto y la academia está al borde de la quiebra, por lo que decide volver a entrenar para participar en el conocido torneo de artes marciales mixtas llamado Kimura. Ahí es donde descubre que su hermano también esta compitiendo, un hecho que fuerza a los hermanos a enfrentarse dentro del KIMURA.

7:00 p. m.

Los habitantes del aire – Presentación en Nueva York

Ameno Cordova y Pepe Orozco | Guatemala | 2016 | 18 min

El Buen Cristiano / The Good Christian

Izabel Acevedo / México / Documental / 2016 / 100 min

Este documental es un estudio detallado y meticuloso de los juicios por genocidio de José Efraín Ríos Montt. En 1979, este hombre renace cuando se convierte al cristianismo. Un día, cuando estaba dando un sermón a dos alumnos, un grupo de soldados irrumpió en su escuela para pedirle dirigir el golpe de estado de 1982, una masacre en la que murieron miles de personas pertenecientes a la comunidad maya. En marzo de 2013, Ríos tiene una conversación con un grupo de huérfanos y viudas de la guerra. Uno de ellos es Francisco.

Viernes, 29 de septiembre

6:00 p. m.

Los ofendidos / The Offended – Presentación en Nueva York

Marcela Zamora | El Salvador | Documental | 2016 | 82 min

Durante la guerra civil salvadoreña, el padre de la directora y miles de personas más fueron capturados y torturados por el Estado. Éstas son algunas de esas historias.

7:00 p. m. – Película de clausura

Amores gatos – Presentación en Nueva York

Juanma Calderón | Guatemala-Estados Unidos | 2016 | 73 min