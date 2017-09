Pepe Aguilar dona taquilla a víctimas de temblor en México

Pepe Aguilar, Zignia Live, OCESA Seitrack y Arena CD de México se unen para donar el 100% de la utilidad del concierto de Pepe Aguilar del próximo 29 de Septiembre en la Arena Cd. de México ^Staff Pp #fuerzamexico boletos/link en mi bio.

