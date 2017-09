Acreedores de préstamos estudiantiles en la mira

Una coalición de fiscales de varios estados imputa al Departamento de Educación por eliminar de manera sistemática normas para favorecer a los prestamistas

NUEVA YORK.- Los fiscales generales de 21 estados se pronunciaron este martes en defensa de miles de jóvenes agobiados por los préstamos estudiantiles a través de la nación.

El fiscal general del estado de Nueva York Eric Schneiderman se unió a una coalición de fiscales generales para exigir que el Departamento de Educación deje de revocar sistemáticamente importantes protecciones para los acreedores de préstamos estudiantiles.

“La secretaria de Educación Betsy DeVos y la administración Trump han retirado repetidamente las protecciones vitales para los prestatarios, poniendo a los engañosos prestamistas por encima de los mismos estudiantes que el Departamento de Educación debe servir”, dijo Schneiderman.

La coalición de fiscales envió una carta al Departamento de Educación, la misma que se suma a una serie de acciones tomadas previamente por el fiscal neoyorquino para responsabilizar a las instituciones de educación superior abusivas, poner fin al retraso del perdón de los préstamos estudiantiles y proporcionar orientación a las víctimas de las estafas por parte de las universidades con fines lucrativos.

Según Schneiderman, los fiscales generales han luchado contra los esfuerzos destructivos de muchas entidades de educación superior.

“No permitiré que los neoyorquinos sean victimizados por el mismo sistema que está destinado a ayudarlos a salir adelante”, subrayó Schneiderman.

El documento enviado a Betsy DeVos imputa al Departamento de Educación tres faltas principales después de que el Departamento terminó dos memorandos de entendimiento clave que tuvo con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

De acuerdo a la coalición de fiscales, el Departamento de Educación afirmó falsamente que tiene jurisdicción exclusiva sobre las compañías que prestan servicios a los préstamos estudiantiles federales cuando, de hecho, los prestadores están bajo la jurisdicción del CFPB, la Comisión Federal de Comercio, el Departamento de Justicia, los fiscales generales y otras agencias policiales.

Además, el documento denuncia que el Departamento de Educación tergiversa y socava el fuerte trabajo realizado por la CFPB en nombre de estudiantes y familias en todo el país.

“Contrariamente a lo que afirma el Departamento, el Congreso no eximió al mercado federal de préstamos estudiantiles de $ 1.3 billones de dólares de la jurisdicción de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor – ni de la jurisdicción de ninguna otra agencia policial. … No sólo es falsa la afirmación del Departamento, sino que tal exención no tendría ningún sentido – el mercado para los prestatarios federales de préstamos estudiantiles es más grande que cualquier otro mercado de finanzas de consumo excepto las hipotecas”.

La carta fue coordinada por el fiscal general de Pensilvania Josh Shapiro y firmada por los fiscales de California, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, así como el director ejecutivo de la Oficina de Protección al Consumidor de Hawái.

Como se recordará, en julio pasado, el fiscal general de Nueva York, junto a los fiscales de otros 17 estados plantearon una demanda para impedir que la secretaria de Educación, Betsy DeVos, elimine las normas para proteger a los estudiantes de las universidades con fines de lucro.

En ese entonces, la portavoz del Departamento de Educación, Liz Hill, dijo que la demanda de los fiscales generales tiene motivación política.