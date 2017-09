“Dreamer” que salvó vidas en Texas pide al Congreso que apruebe el “DREAM Act”

El Dreamer paramédico Jesús Contreras se suma al reclamo del Dream Act

WASHINGTON.- Muchos residentes de Houston (Texas) le deben su vida al mexicano Jesús Contreras, un paramédico “Dreamer” que ayudó en las tareas de rescate tras el huracán “Harvey”, y que este miércoles pidió que el Congreso y la Casa Blanca respalden la pronta aprobación del “DREAM Act”.

Contreras, de 23 años, se sumó hoy a una conferencia telefónica con líderes demócratas del Senado, en el marco de una intensa campaña de presión política para que el Congreso, bajo control republicano, apruebe pronto un “DREAM Act”, sin condiciones, para legalizar a cerca de 690,000 jóvenes indocumentados como él.

Contreras logró su licencia de paramédico gracias al programa de “Acción Diferida” (DACA) de 2012 pero la perderá una vez que venza su permiso, a menos que el Congreso apruebe esa legislación.

Por falta de “papeles” no pudo entrar al Ejército, pero estudió para ser paramédico “porque me gusta ayudar a la gente… en el campo de servicios de emergencia médica, tenemos un código de no discriminar a los que ofrecemos servicios, no les preguntamos a los enfermos si tienen ciudadanía” y otros documentos, explicó.

“No somos ´bad hombres´, como dicen por ahí, no somos malos; somos humanos, gente que queremos servir a la comunidad”, dijo.

El joven paramédico no ha contactado a líderes republicanos del Congreso, pero espera que éstos escuchen su historia en las próximas semanas, “para conseguir esos 12 votos” republicanos que necesitará la medida en el pleno.

Contreras emigró ilegalmente con su madre desde Nuevo Laredo (Tamaulipas) a EEUU a los 6 años de edad, huyendo de una situación de violencia en el hogar. Se educó en Houston, donde, gracias a “DACA”, en 2013 sacó su licencia de paramédico en un colegio universitario.

Tras el paso del huracán “Harvey”, trabajó seis días seguidos rescatando a personas de las inundaciones que dejaron una enorme y costosa estela de daños.

Su caso es parte de una campaña de “MoveOn.org”, para que el Congreso apruebe el “DREAM Act”.

En la llamada, Contreras y los senadores demócratas, Dick Durbin, de Illinois, y Catherine Cortez-Masto, de Nevada, reiteraron que hay mucho en juego para ayudar a los jóvenes que quedarán expuestos a la deportación una vez que venzan sus permisos.

Cortez Masto dijo que solo en Nevada hay 13,000 “DACAmentados”, y éstos “no son números ni grama” y el Congreso debe aprobar el “DREAM Act” para también beneficiar a la economía.

En cuanto a estrategia, Durbin señaló que el “DREAM Act” necesitará 60 votos en el Senado y ahora mismo la medida tiene el apoyo de cuatro republicanos, pero requiere el de ocho más.

El liderazgo demócrata de ambas cámaras del Congreso se reunió con el presidente Donald Trump hace diez días sobre un posible acuerdo para votar el “DREAM Act”, y piensa retomar el diálogo antes de fin de semana.

Pero los demócratas han dejado en claro que no aceptarán una medida que incluya un muro fronterizo, castigue a “ciudades santuario”, o imponga condiciones que salven a los “Dreamers” pero pongan en peligro de la deportación a sus padres, precisó Durbin.

Ahora sólo esperan la propuesta de seguridad fronteriza de la Administración para continuar las negociaciones, y el objetivo es incorporar el “DREAM Act” en una ley de obligada aprobación, según Durbin.

Por otra parte, Durbin se mostró “decepcionado” con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no extender el plazo para la última renovación del “DACA”, el próximo 5 de octubre, porque no es suficiente tiempo para que los jóvenes afectados completen su trámite, y expresó deseo de que la agencia cambie de parecer.

“No es justo lo que han hecho, y va a causar dificultades para que muchos cumplan con ese plazo”, dijo Durbin.