El príncipe Jorge no se acostumbra a su nuevo colegio

Un poco de rebeldía del heredero a la corona británica

Al igual que le sucede a muchos niños de su edad, al príncipe Jorge le está costando adaptarse a su nueva rutina diaria desde que comenzara las clases en el exclusivo centro educativo de Londres Thomas’ Battersea. Aunque en su primer día de colegio, al que acudió acompañado por su padre el príncipe Guillermo -su madre, la duquesa Catalina, se encontraba descansando debido a las fuertes náuseas de su tercer embarazo-, el pequeño de cuatro años se mostró tranquilo mientras saludaba a la directora de educación infantil de la escuela y la acompañaba al interior para conocer su clase y a sus nuevos compañeros, parece que tras unas cuantas semanas ha cambiado de actitud, según ha explicado Louise Smith, madre de dos de los alumnos de la prestigiosa institución, a la revista HELLO!

“Fue muy emocionante conocer a Guillermo. Me contó que acababa de dejar a Jorge en clase y que no quería ir. La verdad es que me recordó un poco a mis niños”, ha explicado Louise acerca de su conversación con el nieto de Isabel II.

Thomas’ Battersea es descrita por The Good Schools Guide -una guía sobre las mejores escuelas británicas- como un establecimiento “cosmopolita, grande y algo caótico” para padres que quieran ofrecer a sus hijos “la mejor educación que el dinero puede comprar”, en el que los estudiantes reciben clases de arte, ballet, teatro, tecnologías de la información y la comunicación, francés, música y educación física, todas ellas impartidas por profesionales destacados en sus respectivos campos.

Otro de los pilares del centro es fomentar la igualdad entre sus alumnos -el príncipe Jorge, por ejemplo, utilizará el nombre George Cambridge-, siendo una de sus normas que no se repartan invitaciones para sus fiestas de cumpleaños o similares en clase a no ser que vayan a invitar a todos los niños.